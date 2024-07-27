https://ria.ru/20240727/otravlenie-1962302707.html

В Варшаве произошло массовое отравление хлором

В Варшаве произошло массовое отравление хлором - РИА Новости, 27.07.2024

В Варшаве произошло массовое отравление хлором

Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T00:24

2024-07-27T00:24

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ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM. "Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве. 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором. Спасатели доставили 21 человека, среди которых есть дети, в госпитали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на момент госпитализации все пострадавшие были в сознании. Всего из бассейна были эвакуированы около 60 человек. По данным радиостанции, пробы воды, которые немедленно были взяты в бассейне, показали многократное превышение нормы содержания хлора. "На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7", - говорится в сообщении. При этом представители спасательных служб уверяют, что местным жителям опасность не угрожает.

https://ria.ru/20240705/kherson-1957776766.html

https://ria.ru/20240726/podrostki-1962056640.html

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