https://ria.ru/20240727/otravlenie-1962302707.html
В Варшаве произошло массовое отравление хлором
В Варшаве произошло массовое отравление хлором - РИА Новости, 27.07.2024
В Варшаве произошло массовое отравление хлором
Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T00:24
2024-07-27T00:24
2024-07-27T01:35
варшава
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_723e84102d3ea89f624875a0d4a5b1a9.jpg
ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM. "Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве. 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором. Спасатели доставили 21 человека, среди которых есть дети, в госпитали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на момент госпитализации все пострадавшие были в сознании. Всего из бассейна были эвакуированы около 60 человек. По данным радиостанции, пробы воды, которые немедленно были взяты в бассейне, показали многократное превышение нормы содержания хлора. "На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7", - говорится в сообщении. При этом представители спасательных служб уверяют, что местным жителям опасность не угрожает.
https://ria.ru/20240705/kherson-1957776766.html
https://ria.ru/20240726/podrostki-1962056640.html
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_1b04e57f071b725bd6359f9042c1e952.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
варшава, в мире, польша
В Варшаве произошло массовое отравление хлором
RMF FM: в одном из бассейнов Варшавы произошло массовое отравление хлором
ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM.
"Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве. 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором. Спасатели доставили 21 человека, среди которых есть дети, в госпитали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на момент госпитализации все пострадавшие были в сознании.
Всего из бассейна были эвакуированы около 60 человек.
По данным радиостанции, пробы воды, которые немедленно были взяты в бассейне, показали многократное превышение нормы содержания хлора. "На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7", - говорится в сообщении.
При этом представители спасательных служб уверяют, что местным жителям опасность не угрожает.