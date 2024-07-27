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В Варшаве произошло массовое отравление хлором - РИА Новости, 27.07.2024
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00:24 27.07.2024 (обновлено: 01:35 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/otravlenie-1962302707.html
В Варшаве произошло массовое отравление хлором
В Варшаве произошло массовое отравление хлором - РИА Новости, 27.07.2024
В Варшаве произошло массовое отравление хлором
Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T00:24
2024-07-27T01:35
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ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM. "Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве. 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором. Спасатели доставили 21 человека, среди которых есть дети, в госпитали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на момент госпитализации все пострадавшие были в сознании. Всего из бассейна были эвакуированы около 60 человек. По данным радиостанции, пробы воды, которые немедленно были взяты в бассейне, показали многократное превышение нормы содержания хлора. "На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7", - говорится в сообщении. При этом представители спасательных служб уверяют, что местным жителям опасность не угрожает.
https://ria.ru/20240705/kherson-1957776766.html
https://ria.ru/20240726/podrostki-1962056640.html
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варшава, в мире, польша
Варшава, В мире, Польша
В Варшаве произошло массовое отравление хлором

RMF FM: в одном из бассейнов Варшавы произошло массовое отравление хлором

© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM.
"Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве. 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором. Спасатели доставили 21 человека, среди которых есть дети, в госпитали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на момент госпитализации все пострадавшие были в сознании.
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Всего из бассейна были эвакуированы около 60 человек.
По данным радиостанции, пробы воды, которые немедленно были взяты в бассейне, показали многократное превышение нормы содержания хлора. "На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7", - говорится в сообщении.
При этом представители спасательных служб уверяют, что местным жителям опасность не угрожает.
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