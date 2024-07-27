https://ria.ru/20240727/orban-1962404383.html

Все больше стран отвергают универсальные ценности Запада, заявил Орбан

Все больше стран отвергают универсальные ценности Запада, заявил Орбан - РИА Новости, 27.07.2024

Все больше стран отвергают универсальные ценности Запада, заявил Орбан

Все больше стран мира отвергают так называемые универсальные ценности Запада, среди которых ключевой стало движение ЛГБТ*, а РФ становится центром притяжения... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:42

2024-07-27T17:42

2024-07-27T17:42

россия

венгрия

виктор орбан

в мире

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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Все больше стран мира отвергают так называемые универсальные ценности Запада, среди которых ключевой стало движение ЛГБТ*, а РФ становится центром притяжения для стран, которых западные ценности не устраивают, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. "Выяснилось, что западные ценности, которые считали универсальными, все больше стран мира демонстративно не принимают и отвергают. Выяснилось также, что модернизация, развитость не являются исключительно западными, потому что Китай тоже модернизирован, Индия все больше развивается, модернизируются арабы, турки, и они становятся современным миром совершенно не на основе западных ценностей", - сказал Орбан.По его словам, ключевой западной ценностью сейчас стало движение ЛГБТ*, а Россия становится центром притяжения для тех, кого это не устраивает.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240727/orban-1962359506.html

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россия, венгрия, виктор орбан, в мире