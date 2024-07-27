Рейтинг@Mail.ru
Все больше стран отвергают универсальные ценности Запада, заявил Орбан - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/orban-1962404383.html
Все больше стран отвергают универсальные ценности Запада, заявил Орбан
Все больше стран отвергают универсальные ценности Запада, заявил Орбан - РИА Новости, 27.07.2024
Все больше стран отвергают универсальные ценности Запада, заявил Орбан
Все больше стран мира отвергают так называемые универсальные ценности Запада, среди которых ключевой стало движение ЛГБТ*, а РФ становится центром притяжения... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:42
2024-07-27T17:42
россия
венгрия
виктор орбан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_0:153:3095:1894_1920x0_80_0_0_ea7b40a9c1e7a95227344cfbf146ace1.jpg
БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Все больше стран мира отвергают так называемые универсальные ценности Запада, среди которых ключевой стало движение ЛГБТ*, а РФ становится центром притяжения для стран, которых западные ценности не устраивают, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. "Выяснилось, что западные ценности, которые считали универсальными, все больше стран мира демонстративно не принимают и отвергают. Выяснилось также, что модернизация, развитость не являются исключительно западными, потому что Китай тоже модернизирован, Индия все больше развивается, модернизируются арабы, турки, и они становятся современным миром совершенно не на основе западных ценностей", - сказал Орбан.По его словам, ключевой западной ценностью сейчас стало движение ЛГБТ*, а Россия становится центром притяжения для тех, кого это не устраивает.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240727/orban-1962359506.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_9013202da2e8d92c9503aaab7c3ee5c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, виктор орбан, в мире
Россия, Венгрия, Виктор Орбан, В мире
Все больше стран отвергают универсальные ценности Запада, заявил Орбан

Орбан: все больше стран мира отвергают движение ЛГБТ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Все больше стран мира отвергают так называемые универсальные ценности Запада, среди которых ключевой стало движение ЛГБТ*, а РФ становится центром притяжения для стран, которых западные ценности не устраивают, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.
«
"Выяснилось, что западные ценности, которые считали универсальными, все больше стран мира демонстративно не принимают и отвергают. Выяснилось также, что модернизация, развитость не являются исключительно западными, потому что Китай тоже модернизирован, Индия все больше развивается, модернизируются арабы, турки, и они становятся современным миром совершенно не на основе западных ценностей", - сказал Орбан.
По его словам, ключевой западной ценностью сейчас стало движение ЛГБТ*, а Россия становится центром притяжения для тех, кого это не устраивает.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Понемногу весь мир стал поддерживать Россию, заявил Орбан
Вчера, 12:29
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
РоссияВенгрияВиктор ОрбанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала