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Орбан назвал молчание ЕС о теракте на "Северных потоках" актом капитуляции - РИА Новости, 27.07.2024
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14:41 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/orban-1962378540.html
Орбан назвал молчание ЕС о теракте на "Северных потоках" актом капитуляции
Орбан назвал молчание ЕС о теракте на "Северных потоках" актом капитуляции - РИА Новости, 27.07.2024
Орбан назвал молчание ЕС о теракте на "Северных потоках" актом капитуляции
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал актом капитуляции молчание стран ЕС о взрыве газопроводов "Северный поток", который является терактом, совершенным... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T14:41
2024-07-27T14:41
в мире
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виктор орбан
евросоюз
северный поток
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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал актом капитуляции молчание стран ЕС о взрыве газопроводов "Северный поток", который является терактом, совершенным по указанию США. "То, что мы слова не говорим о взрыве "Северных потоков", что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США, против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически... - это не что иное, как акт капитуляции", - сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. Венгерский премьер добавил, что европейская политика "рухнула", потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html
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в мире, сша, германия, венгрия, виктор орбан, евросоюз, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Германия, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2
Орбан назвал молчание ЕС о теракте на "Северных потоках" актом капитуляции

Премьер Орбан назвал молчание ЕС о взрыве "Северных потоков" актом капитуляции

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал актом капитуляции молчание стран ЕС о взрыве газопроводов "Северный поток", который является терактом, совершенным по указанию США.
"То, что мы слова не говорим о взрыве "Северных потоков", что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США, против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически... - это не что иное, как акт капитуляции", - сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.
Венгерский премьер добавил, что европейская политика "рухнула", потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
"Неоспоримо". Немецкий депутат сделал громкое заявление о "Северном потоке"
30 июня, 10:51
 
В миреСШАГерманияВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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