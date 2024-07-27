https://ria.ru/20240727/orban-1962378540.html

Орбан назвал молчание ЕС о теракте на "Северных потоках" актом капитуляции

Орбан назвал молчание ЕС о теракте на "Северных потоках" актом капитуляции - РИА Новости, 27.07.2024

Орбан назвал молчание ЕС о теракте на "Северных потоках" актом капитуляции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал актом капитуляции молчание стран ЕС о взрыве газопроводов "Северный поток", который является терактом, совершенным... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T14:41

2024-07-27T14:41

2024-07-27T14:41

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северный поток

северный поток — 2

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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал актом капитуляции молчание стран ЕС о взрыве газопроводов "Северный поток", который является терактом, совершенным по указанию США. "То, что мы слова не говорим о взрыве "Северных потоков", что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США, против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически... - это не что иное, как акт капитуляции", - сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. Венгерский премьер добавил, что европейская политика "рухнула", потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html

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в мире, сша, германия, венгрия, виктор орбан, евросоюз, северный поток, северный поток — 2