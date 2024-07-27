https://ria.ru/20240727/obstrel-1962441962.html

При обстреле Белгородской области пострадали двое взрослых и ребенок

При обстреле Белгородской области пострадали двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 27.07.2024

При обстреле Белгородской области пострадали двое взрослых и ребенок

Двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T23:04

2024-07-27T23:04

2024-07-27T23:04

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя... Также в поселке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240727/ukraina-1962427702.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков