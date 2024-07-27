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При обстреле Белгородской области пострадали двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/obstrel-1962441962.html
При обстреле Белгородской области пострадали двое взрослых и ребенок
При обстреле Белгородской области пострадали двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 27.07.2024
При обстреле Белгородской области пострадали двое взрослых и ребенок
Двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T23:04
2024-07-27T23:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя... Также в поселке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области пострадали двое взрослых и ребенок

Гладков: при атаке БПЛА на Белгородскую область пострадали 2 взрослых и ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя... Также в поселке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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