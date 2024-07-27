https://ria.ru/20240727/obstrel-1962428496.html

Жертвами обстрела Голанских высот оказались дети, заявили в Израиле

Жертвами обстрела Голанских высот оказались дети, заявили в Израиле - РИА Новости, 27.07.2024

Жертвами обстрела Голанских высот оказались дети, заявили в Израиле

Девять детей и подростков погибли при обстреле населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, заявил советник офиса израильского РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T20:23

2024-07-27T20:23

2024-07-27T20:58

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Девять детей и подростков погибли при обстреле населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.Тель-Авив возлагает ответственность за атаку на ливанское шиитское движение "Хезболла". Ранее высокопоставленный источник в "Хезболле" сообщил РИА Новости, что движение не причастно к обстрелу."От ракеты, выпущенной "Хезболлах", пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. На данный момент убито девять израильских детей и подростков, более 30 получили ранения... Ливан и террористическая организация "Хезболлах", действующая под руководством Ирана, несут ответственность за агрессию и её последствия", — заявил Гендельман.По его словам, Израиль намерен "очень жёстко" ответить и принять все необходимые меры "для восстановления безопасности на северной границе".В субботу Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы передавало, что при атаке на Голаны погибли девять человек и 34 пострадали. До этого представитель израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщал, что в результате обстрела пострадали 11 человек.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хезболла