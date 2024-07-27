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При обстреле Голанских высот погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2024
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19:52 27.07.2024 (обновлено: 21:03 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/obstrel-1962425194.html
При обстреле Голанских высот погибли девять человек, сообщили СМИ
При обстреле Голанских высот погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2024
При обстреле Голанских высот погибли девять человек, сообщили СМИ
Девять человек погибли, 34 пострадали при обстреле удерживаемых Израилем Голанских высот со стороны Ливана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T19:52
2024-07-27T21:03
в мире
израиль
голанские высоты
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Девять человек погибли, 34 пострадали при обстреле удерживаемых Израилем Голанских высот со стороны Ливана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.Ранее израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала о 10 пострадавших при обстреле."Как сообщил Эли Бин, гендиректор службы скорой помощи "Маген Давид Адом"... при ударе в деревне Мадждаль-Шамс погибли девять человек... Он добавил, что 17 из 34 пострадавших находятся в критическом состоянии, десять из них дети", - передает агентство.До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет безопасности ООН не признал данное решение. Двадцать пятого марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.Во время войны в Сирии большая часть неподконтрольных Израилю высот была захвачена антиправительственными группировками, и только летом 2018 года эти районы были возращены под контроль Дамаска. В настоящее время вдоль линии "Браво", проходящей по восточной части Голанских высот, располагается военная полиция Вооруженных сил РФ совместно с сирийской армией.В мандате ООН от 1974 года, согласно которому в регионе были созданы миротворческие силы международной организации, "Браво" описывается как линия, которую не могут переходить сирийские войска. Для второй стороны конфликта, израильской армии, был обозначен аналогичный рубеж - линия "Альфа" в западной, более высокой части региона. Между двумя линиями находится демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, голанские высоты, ливан, дональд трамп, оон, браво
В мире, Израиль, Голанские высоты, Ливан, Дональд Трамп, ООН, Браво
При обстреле Голанских высот погибли девять человек, сообщили СМИ

AFP: при обстреле Голанских высот погибли 9 человек, еще 34 пострадали

© AFP 2024 / JALAA MAREYМесто обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. 27 июля 2024
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AFP 2024 / JALAA MAREY
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. 27 июля 2024
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Девять человек погибли, 34 пострадали при обстреле удерживаемых Израилем Голанских высот со стороны Ливана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.
Ранее израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала о 10 пострадавших при обстреле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
"Как сообщил Эли Бин, гендиректор службы скорой помощи "Маген Давид Адом"... при ударе в деревне Мадждаль-Шамс погибли девять человек... Он добавил, что 17 из 34 пострадавших находятся в критическом состоянии, десять из них дети", - передает агентство.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет безопасности ООН не признал данное решение. Двадцать пятого марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
Во время войны в Сирии большая часть неподконтрольных Израилю высот была захвачена антиправительственными группировками, и только летом 2018 года эти районы были возращены под контроль Дамаска. В настоящее время вдоль линии "Браво", проходящей по восточной части Голанских высот, располагается военная полиция Вооруженных сил РФ совместно с сирийской армией.
В мандате ООН от 1974 года, согласно которому в регионе были созданы миротворческие силы международной организации, "Браво" описывается как линия, которую не могут переходить сирийские войска. Для второй стороны конфликта, израильской армии, был обозначен аналогичный рубеж - линия "Альфа" в западной, более высокой части региона. Между двумя линиями находится демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН.
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В миреИзраильГоланские высотыЛиванДональд ТрампООНБраво
 
 
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