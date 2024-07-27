https://ria.ru/20240727/obama-1962436706.html

Херш рассказал об угрозе Обамы Байдену

Херш рассказал об угрозе Обамы Байдену - РИА Новости, 27.07.2024

Херш рассказал об угрозе Обамы Байдену

Бывший президент США Барак Обама пригрозил действующему президенту страны Джо Байдену отстранением от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США в РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T21:54

2024-07-27T21:54

2024-07-27T21:54

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама пригрозил действующему президенту страны Джо Байдену отстранением от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США в случае, если бы он добровольно не отказался от участия в президентских выборах в ноябре, утверждает известный американский журналист Сеймур Херш. "Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: "Дела обстоят так. У нас есть одобрение (вице-президента США Камалы) Харрис на применение 25-й поправки", - пишет Херш. Журналист отмечает, что в соответствии с 25-й поправкой к конституции президент США может быть отстранен от власти в случае недееспособности, при этом его полномочия передаются вице-президенту страны. Херш подчеркивает, что к моменту звонка Обамы Байдену уже было ясно, что Харрис получит одобрение демократов на участие в выборах президента США. По словам Херша, звонок Обамы поступил Байдену на фоне недовольства доноров Демократической партии, которые больше не желали давать партии финансирование, пока ее кандидатом в президенты оставался человек, который не всегда был в здравом уме. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

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в мире, сша, джо байден, барак обама, сеймур херш, выборы президента сша — 2024