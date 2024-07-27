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Предельный возраст нотариусов в России могут увеличить до 80 лет - РИА Новости, 27.07.2024
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00:47 27.07.2024 (обновлено: 03:11 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/notarius-1962304591.html
Предельный возраст нотариусов в России могут увеличить до 80 лет
Предельный возраст нотариусов в России могут увеличить до 80 лет - РИА Новости, 27.07.2024
Предельный возраст нотариусов в России могут увеличить до 80 лет
Предельный возраст нотариусов в России может увеличиться до 80 лет по согласованию с территориальными управлениями Минюста, такие поправки предложены в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T00:47
2024-07-27T03:11
общество
россия
константин чуйченко
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Предельный возраст нотариусов в России может увеличиться до 80 лет по согласованию с территориальными управлениями Минюста, такие поправки предложены в законопроекте о нотариате, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко. В пятницу Чуйченко в Совфеде рассказал о подготовке законопроекта "О нотариате и нотариальной деятельности в РФ", предусматривающего ряд изменений к действующему законодательству. "Предельный возраст нотариусов – 75 лет, сокращать не будем. Наоборот, по решению палат, согласованному с органами юстиции, полномочия ежегодно можно будет продлять до 80 лет", — сказал Чуйченко. По его словам, законопроект предполагает также изменения в системе допуска в профессию, в том числе порядок проведения конкурсов. Планируется создать единые государственные квалификационные комиссии, которые будут отвечать за всю процедуру отбора новых нотариусов. Комиссия будет состоять из восьми членов: три от юстиции, три от нотариальной палаты и два от исполнительной и законодательной власти субъекта федерации.
https://realty.ria.ru/20240722/zhku-1961147851.html
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общество, россия, константин чуйченко
Общество, Россия, Константин Чуйченко
Предельный возраст нотариусов в России могут увеличить до 80 лет

Глава Минюста Чуйченко: предельный возраст нотариусов могут увеличить до 80 лет

© iStock.com / simpson33Нотариус подписывает договор
Нотариус подписывает договор - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© iStock.com / simpson33
Нотариус подписывает договор. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Предельный возраст нотариусов в России может увеличиться до 80 лет по согласованию с территориальными управлениями Минюста, такие поправки предложены в законопроекте о нотариате, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.
В пятницу Чуйченко в Совфеде рассказал о подготовке законопроекта "О нотариате и нотариальной деятельности в РФ", предусматривающего ряд изменений к действующему законодательству.
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"Предельный возраст нотариусов – 75 лет, сокращать не будем. Наоборот, по решению палат, согласованному с органами юстиции, полномочия ежегодно можно будет продлять до 80 лет", — сказал Чуйченко.
По его словам, законопроект предполагает также изменения в системе допуска в профессию, в том числе порядок проведения конкурсов. Планируется создать единые государственные квалификационные комиссии, которые будут отвечать за всю процедуру отбора новых нотариусов. Комиссия будет состоять из восьми членов: три от юстиции, три от нотариальной палаты и два от исполнительной и законодательной власти субъекта федерации.
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