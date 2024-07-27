https://ria.ru/20240727/niger-1962302524.html

В Ниамее запустили проекты по благоустройству под гимн России

В Ниамее запустили проекты по благоустройству под гимн России - РИА Новости, 27.07.2024

В Ниамее запустили проекты по благоустройству под гимн России

Церемония запуска проектов по благоустройству столицы Нигера Ниамея прошла под гимн России, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T00:22

2024-07-27T00:22

2024-07-27T00:22

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НИАМЕЙ, 27 июл - РИА Новости. Церемония запуска проектов по благоустройству столицы Нигера Ниамея прошла под гимн России, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Под гимн России мы запускаем новые проекты. Мы должны развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах. Сегодня поможем сделать лучше Ниамей, а завтра приступим к более масштабным проектам. Нигер - это необычайно перспективная страна, которая хочет дружить с Россией, и мы должны делать все, чтобы поддерживать наши связи", - рассказал президент НКО Ensemble Main dans la Main Niger-Russie ("Вместе рука об руку Нигер-Россия") Муамаду Дико. В Ниамее ранее состоялась церемония, посвященная запуску ряда проектов по благоустройству города. Данная инициатива, предложенная НКО Ensemble Main dans la Main Niger-Russie, реализуется совместно с мэрией города в рамках укрепления двустороннего сотрудничества между Нигером и Россией. Ensemble main dans la main Niger-Russie - автономная НКО, целью которой является сближение народов Нигера и России через культуру, науку, искусство, образование, спорт и развитие. При поддержке этой НКО в Ниамее и будут осуществлены проекты по уборке города и благоустройству общественных пространств. "В то время, как некоторые страны и общественные организации ввели незаконные и циничные санкции против нигерского народа в его борьбе за суверенитет, Российская Федерация и ее народ встали на сторону Нигера и его союзников. Жители Ниамея искренне рады такому сотрудничеству", - прокомментировал укрепление сотрудничества между странами мэр Ниамея Бубакар Сумана Гаранке, присутствовавший на церемонии.

https://ria.ru/20240712/alyans-1959115373.html

https://ria.ru/20240620/africa-1954397331.html

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