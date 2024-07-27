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"На мушке": СМИ раскрыли, что ждет одну из стран НАТО - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 27.07.2024 (обновлено: 03:25 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/nato-1962311623.html
"На мушке": СМИ раскрыли, что ждет одну из стран НАТО
"На мушке": СМИ раскрыли, что ждет одну из стран НАТО - РИА Новости, 27.07.2024
"На мушке": СМИ раскрыли, что ждет одну из стран НАТО
сообщает турецкое агентство Anadolu. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:22
2024-07-27T03:25
нато
польша
россия
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москва может дать жесткий ответ на военное сотрудничество Варшавы и Киева, сообщает турецкое агентство Anadolu.&quot;Обучая украинских солдат, Польша углубляет свои связи с Украиной и, вероятно, будет находиться на мушке ответного российского удара&quot;, — говорится в статье.Как отметили в Anadolu такие инициативы, как перехват российских ракет над украинской территорией не только не усилят безопасность Польши, но и поставят ее в рискованное положение.Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, премьер-министр Дональд Туск говорил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" перестало быть абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о том, что США якобы готовы нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ. Представитель МИД Павел Вронский в конце мая заявил, что Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ, против российских ракет, но никаких решений по этому вопросу пока не принято. Вронский добавил, что Киев обращался к Варшаве с просьбой о такой инициативе.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Как предупреждал президент Владимир Путин, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
https://ria.ru/20240722/mobilizatsiya-1961115650.html
https://ria.ru/20240725/polsha-1961851077.html
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нато, польша, россия, украина
НАТО, Польша, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
"На мушке": СМИ раскрыли, что ждет одну из стран НАТО

AA: Россия может жестко ответить на военные инициативы Польши по Украине

© AP Photo / Evan VucciСаммит НАТО в Вашингтоне.
Саммит НАТО в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Саммит НАТО в Вашингтоне.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москва может дать жесткий ответ на военное сотрудничество Варшавы и Киева, сообщает турецкое агентство Anadolu.
«

"Обучая украинских солдат, Польша углубляет свои связи с Украиной и, вероятно, будет находиться на мушке ответного российского удара", — говорится в статье.

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Как отметили в Anadolu такие инициативы, как перехват российских ракет над украинской территорией не только не усилят безопасность Польши, но и поставят ее в рискованное положение.
Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, премьер-министр Дональд Туск говорил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" перестало быть абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о том, что США якобы готовы нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ.
Представитель МИД Павел Вронский в конце мая заявил, что Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ, против российских ракет, но никаких решений по этому вопросу пока не принято. Вронский добавил, что Киев обращался к Варшаве с просьбой о такой инициативе.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Как предупреждал президент Владимир Путин, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
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