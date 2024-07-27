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Россиянам порекомендовали города для посещения в Мьянме
Россиянам порекомендовали города для посещения в Мьянме - РИА Новости, 27.07.2024
Россиянам порекомендовали города для посещения в Мьянме
Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн рассказала в интервью РИА Новости о городах, которая она рекомендует для посещения... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:57
2024-07-27T08:57
2024-07-27T08:57
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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн рассказала в интервью РИА Новости о городах, которая она рекомендует для посещения туристам из РФ. "Можно сразу перечислить такие места, как Янгон, Мандалай, Баган, Пьин-У-Луин. В штате Шан есть такие направления, как Таунджи, Кало и Инле. А в прибрежных районах это пляжи Чаун Тха и Нгве Саун, а также острова Мьей на юге страны", - рассказала Тет Тет Кхайн, подчеркнув, что все перечисленные места "безопасны для посещения". Союзный министр также отметила, что в Мьянме один и тот же город может быть "по-разному привлекателен для туристов в разные сезоны". "Например, интереснее может быть путешествие в Мьянму во время фестивалей, мероприятий, национальных праздников", - пояснила собеседница агентства.
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новости - туризм, мьянма, россия, янгон (город), тет тет кхайн (министр туризма мьянмы), в мире
Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, Россия, Янгон (город), Тет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы), В мире
Россиянам порекомендовали города для посещения в Мьянме
Министр туризма Мьянмы порекомендовала россиянам посетить Янгон и Мандалай
НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн рассказала в интервью РИА Новости о городах, которая она рекомендует для посещения туристам из РФ.
"Можно сразу перечислить такие места, как Янгон, Мандалай, Баган, Пьин-У-Луин. В штате Шан есть такие направления, как Таунджи, Кало и Инле. А в прибрежных районах это пляжи Чаун Тха и Нгве Саун, а также острова Мьей на юге страны", - рассказала Тет Тет Кхайн, подчеркнув, что все перечисленные места "безопасны для посещения".
Союзный министр также отметила, что в Мьянме один и тот же город может быть "по-разному привлекателен для туристов в разные сезоны". "Например, интереснее может быть путешествие в Мьянму во время фестивалей, мероприятий, национальных праздников", - пояснила собеседница агентства.