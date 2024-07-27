https://ria.ru/20240727/myanma-1962313344.html
В Мьянме хотят, чтобы карты "Мир" могли применять не только россияне
В Мьянме хотят, чтобы карты "Мир" могли применять не только россияне - РИА Новости, 27.07.2024
В Мьянме хотят, чтобы карты "Мир" могли применять не только россияне
Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн заявила в интервью РИА Новости, что добьется того, чтобы карты российской платежной... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:40
2024-07-27T03:40
2024-07-27T03:43
в мире
мьянма
россия
тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941855682_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95305780133156424e24be4db5b543ec.jpg
НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн заявила в интервью РИА Новости, что добьется того, чтобы карты российской платежной системы "Мир" могли применять в Мьянме не только россияне, но и граждане других стран. Ранее посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что российские карты "Мир" начали работать в стране в ограниченном порядке, причем расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время. "Я обязательно добьюсь того, чтобы карту "Мир" могли применять здесь не только россияне, но и граждане других стран", - заявила союзный министр. О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан Зо 27 января в рамках II Российско-мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена. В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну из России.
https://ria.ru/20240627/eksperty-1955827676.html
https://ria.ru/20240606/karty-1951116954.html
мьянма
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941855682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45dfb64619167d3ed47662baca29a0bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, россия, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)
В мире, Мьянма, Россия, Тет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы)
В Мьянме хотят, чтобы карты "Мир" могли применять не только россияне
Министр туризма Мьянмы: карты "Мир" смогут применять туристы из третьих стран
НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн заявила в интервью РИА Новости, что добьется того, чтобы карты российской платежной системы "Мир" могли применять в Мьянме не только россияне, но и граждане других стран.
Ранее посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что российские карты "Мир" начали работать в стране в ограниченном порядке, причем расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время.
"Я обязательно добьюсь того, чтобы карту "Мир" могли применять здесь не только россияне, но и граждане других стран", - заявила союзный министр.
О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан Зо 27 января в рамках II Российско-мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена.
В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну из России
.