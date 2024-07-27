https://ria.ru/20240727/myanma-1962313344.html

В Мьянме хотят, чтобы карты "Мир" могли применять не только россияне

В Мьянме хотят, чтобы карты "Мир" могли применять не только россияне - РИА Новости, 27.07.2024

В Мьянме хотят, чтобы карты "Мир" могли применять не только россияне

Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн заявила в интервью РИА Новости, что добьется того, чтобы карты российской платежной... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T03:40

2024-07-27T03:40

2024-07-27T03:43

в мире

мьянма

россия

тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)

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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн заявила в интервью РИА Новости, что добьется того, чтобы карты российской платежной системы "Мир" могли применять в Мьянме не только россияне, но и граждане других стран. Ранее посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что российские карты "Мир" начали работать в стране в ограниченном порядке, причем расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время. "Я обязательно добьюсь того, чтобы карту "Мир" могли применять здесь не только россияне, но и граждане других стран", - заявила союзный министр. О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан Зо 27 января в рамках II Российско-мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена. В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну из России.

https://ria.ru/20240627/eksperty-1955827676.html

https://ria.ru/20240606/karty-1951116954.html

мьянма

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в мире, мьянма, россия, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)