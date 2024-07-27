https://ria.ru/20240727/myanma-1962313188.html

Карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме

Карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме - РИА Новости, 27.07.2024

Карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме

Карты российской платежной системы "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Республике Союз Мьянма, заявила в интервью РИА Новости союзный министр... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T03:38

2024-07-27T03:38

2024-07-27T04:44

мьянма

тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)

в мире

россия

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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Республике Союз Мьянма, заявила в интервью РИА Новости союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн. Министр отметила, что она видит "перспективы" полноценной замены картами "Мир" Visa и Mastercard, прекративших работу в Мьянме из-за западных санкций в отношении страны. "Конечно, такие перспективы есть", - подчеркнула Тет Тет Кхайн. По ее словам, сейчас владельцы карт Visa и Mastercard не могут даже оплатить визовый сбор, чтобы приехать в Мьянму. По оценке министра, для этих целей можно будет использовать платежную систему "Мир". "Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз", - подытожила министр туризма.

https://ria.ru/20240606/karty-1951116954.html

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