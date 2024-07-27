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Карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме
Карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме - РИА Новости, 27.07.2024
Карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме
Карты российской платежной системы "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Республике Союз Мьянма, заявила в интервью РИА Новости союзный министр... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:38
2024-07-27T03:38
2024-07-27T04:44
мьянма
тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)
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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Республике Союз Мьянма, заявила в интервью РИА Новости союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн. Министр отметила, что она видит "перспективы" полноценной замены картами "Мир" Visa и Mastercard, прекративших работу в Мьянме из-за западных санкций в отношении страны. "Конечно, такие перспективы есть", - подчеркнула Тет Тет Кхайн. По ее словам, сейчас владельцы карт Visa и Mastercard не могут даже оплатить визовый сбор, чтобы приехать в Мьянму. По оценке министра, для этих целей можно будет использовать платежную систему "Мир". "Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз", - подытожила министр туризма.
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мьянма, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы), в мире, россия
Мьянма, Тет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы), В мире, Россия
Карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме
Министр туризма Мьянмы: карты "Мир" могут полноценно заменить западные системы
НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Республике Союз Мьянма, заявила в интервью РИА Новости союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн.
Министр отметила, что она видит "перспективы" полноценной замены картами "Мир" Visa и Mastercard, прекративших работу в Мьянме из-за западных санкций в отношении страны.
"Конечно, такие перспективы есть", - подчеркнула Тет Тет Кхайн.
По ее словам, сейчас владельцы карт Visa и Mastercard не могут даже оплатить визовый сбор, чтобы приехать в Мьянму. По оценке министра, для этих целей можно будет использовать платежную систему "Мир".
"Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз", - подытожила министр туризма.