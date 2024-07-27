https://ria.ru/20240727/moskva-1962402775.html

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на западе Москвы

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на западе Москвы - РИА Новости, 27.07.2024

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Переделкино" на западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:29

2024-07-27T17:29

2024-07-27T17:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

мосгаз

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820281686_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_436e6226a9c3b5c7d7b08abe509fe926.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Переделкино" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Переделкино", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Ново-Переделкино", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта специалисты "Мосгаза" заменили старое оборудование, эксплуатируемое с 1968 года, на современный газорегуляторный пункт шкафного типа отечественного производства. "Новое оборудование произведено из отечественных составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проводились в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - пояснил заммэра. Он подчеркнул, что все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы.

https://ria.ru/20240724/reabilitatsiya-1961635700.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы