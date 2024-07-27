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Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на западе Москвы - РИА Новости, 27.07.2024
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Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на западе Москвы
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на западе Москвы - РИА Новости, 27.07.2024
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на западе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Переделкино" на западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:29
2024-07-27T17:29
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петр бирюков
мосгаз
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Переделкино" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Переделкино", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Ново-Переделкино", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта специалисты "Мосгаза" заменили старое оборудование, эксплуатируемое с 1968 года, на современный газорегуляторный пункт шкафного типа отечественного производства. "Новое оборудование произведено из отечественных составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проводились в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - пояснил заммэра. Он подчеркнул, что все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы.
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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на западе Москвы

Бирюков: в Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт "Переделкино"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Переделкино" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Переделкино", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Ново-Переделкино", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта специалисты "Мосгаза" заменили старое оборудование, эксплуатируемое с 1968 года, на современный газорегуляторный пункт шкафного типа отечественного производства.
"Новое оборудование произведено из отечественных составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проводились в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - пояснил заммэра.
Он подчеркнул, что все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгазГородское хозяйство Москвы
 
 
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