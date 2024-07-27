https://ria.ru/20240727/molnii-1962311242.html
В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний
В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний - РИА Новости, 27.07.2024
В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний
Точно предсказать появление шаровых молний невозможно, это до сих пор малоизученное явление, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:03
2024-07-27T03:03
2024-07-27T04:35
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151879/82/1518798287_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_c53890e4b5d6b75b3642a422e1d7dd1c.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Точно предсказать появление шаровых молний невозможно, это до сих пор малоизученное явление, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик пояснил, что в основном молнии бывают двух типов - с разрядом "облака-земля" и разрядом "облако-облако", при этом узнать заранее, из какого облака будет исходит разряд, затруднительно. "Почему вообще возникают молнии? Потому что должен быть отрицательный заряд в одном облаке и положительный - в другом, тогда происходит разряд. Где и каким образом формируется положительный и отрицательный заряд - очень трудно предсказать. А шаровая молния - это сгусток энергии, его формирование до сих пор малоизвестно, есть только несколько теорий", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20231010/molniya-1901846761.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151879/82/1518798287_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_688ae727b54e477e7b69e3942e35cc3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний
Вильфанд: невозможно точно предсказать возникновение шаровых молний
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Точно предсказать появление шаровых молний невозможно, это до сих пор малоизученное явление, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик пояснил, что в основном молнии бывают двух типов - с разрядом "облака-земля" и разрядом "облако-облако", при этом узнать заранее, из какого облака будет исходит разряд, затруднительно.
"Почему вообще возникают молнии? Потому что должен быть отрицательный заряд в одном облаке и положительный - в другом, тогда происходит разряд. Где и каким образом формируется положительный и отрицательный заряд - очень трудно предсказать. А шаровая молния - это сгусток энергии, его формирование до сих пор малоизвестно, есть только несколько теорий", - сказал Вильфанд.