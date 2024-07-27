https://ria.ru/20240727/molnii-1962311242.html

В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний

В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний - РИА Новости, 27.07.2024

В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний

Точно предсказать появление шаровых молний невозможно, это до сих пор малоизученное явление, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T03:03

2024-07-27T03:03

2024-07-27T04:35

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Точно предсказать появление шаровых молний невозможно, это до сих пор малоизученное явление, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик пояснил, что в основном молнии бывают двух типов - с разрядом "облака-земля" и разрядом "облако-облако", при этом узнать заранее, из какого облака будет исходит разряд, затруднительно. "Почему вообще возникают молнии? Потому что должен быть отрицательный заряд в одном облаке и положительный - в другом, тогда происходит разряд. Где и каким образом формируется положительный и отрицательный заряд - очень трудно предсказать. А шаровая молния - это сгусток энергии, его формирование до сих пор малоизвестно, есть только несколько теорий", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20231010/molniya-1901846761.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество