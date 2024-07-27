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В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний - РИА Новости, 27.07.2024
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03:03 27.07.2024 (обновлено: 04:35 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/molnii-1962311242.html
В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний
В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний - РИА Новости, 27.07.2024
В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний
Точно предсказать появление шаровых молний невозможно, это до сих пор малоизученное явление, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:03
2024-07-27T04:35
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Точно предсказать появление шаровых молний невозможно, это до сих пор малоизученное явление, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик пояснил, что в основном молнии бывают двух типов - с разрядом "облака-земля" и разрядом "облако-облако", при этом узнать заранее, из какого облака будет исходит разряд, затруднительно. "Почему вообще возникают молнии? Потому что должен быть отрицательный заряд в одном облаке и положительный - в другом, тогда происходит разряд. Где и каким образом формируется положительный и отрицательный заряд - очень трудно предсказать. А шаровая молния - это сгусток энергии, его формирование до сих пор малоизвестно, есть только несколько теорий", - сказал Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
В Гидрометцентре оценили возможность предсказания шаровых молний

Вильфанд: невозможно точно предсказать возникновение шаровых молний

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Точно предсказать появление шаровых молний невозможно, это до сих пор малоизученное явление, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик пояснил, что в основном молнии бывают двух типов - с разрядом "облака-земля" и разрядом "облако-облако", при этом узнать заранее, из какого облака будет исходит разряд, затруднительно.
Шаровая молния - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Шаровая молния: природа возникновения явления, как выглядит и чем опасна
10 октября 2023, 19:12
"Почему вообще возникают молнии? Потому что должен быть отрицательный заряд в одном облаке и положительный - в другом, тогда происходит разряд. Где и каким образом формируется положительный и отрицательный заряд - очень трудно предсказать. А шаровая молния - это сгусток энергии, его формирование до сих пор малоизвестно, есть только несколько теорий", - сказал Вильфанд.
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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