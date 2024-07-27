https://ria.ru/20240727/mjanma-1962344385.html

Мьянма надеется, что введение карт "Мир" привлечет туристов из СНГ

Мьянма надеется, что введение карт "Мир" привлечет туристов из СНГ - РИА Новости, 27.07.2024

Мьянма надеется, что введение карт "Мир" привлечет туристов из СНГ

Республика Союз Мьянма рассчитывает, что введение карт российской платежной системы "Мир" в стране привлечет туристов из СНГ, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:17

2024-07-27T10:17

2024-07-27T10:17

туризм

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мьянма

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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Республика Союз Мьянма рассчитывает, что введение карт российской платежной системы "Мир" в стране привлечет туристов из СНГ, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. По словам Тет Тет Кхайн, сейчас многие путешественники не могут оплатить визовый сбор в Мьянму - платежные системы Visa и Mastercard отключили страну из своих сетей в рамках западных санкций. "Если для граждан России у нас 30-дневный безвизовый режим, то гражданам других стран необходимо получить визу в Мьянму, оплатив за нее визовый сбор в 50 долларов. А как оплатить этот сбор, если карты не работают?" - пояснила союзный министр. Она добавила, что Нейпьидо надеется решить эту проблему с помощью развития активного применения карт российской платежной системы "Мир". "Это решит вопросы не только для ваших туристов, но и для туристов из государств СНГ и других стран, которые применяют карты "Мир". Им тогда станет легче получать визы в нашу страну", - подчеркнула глава министерства.

https://ria.ru/20240727/myanma-1962315771.html

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новости - туризм, мьянма, россия, нейпьидо, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы), снг, в мире