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Мьянма надеется, что введение карт "Мир" привлечет туристов из СНГ
Мьянма надеется, что введение карт "Мир" привлечет туристов из СНГ - РИА Новости, 27.07.2024
Мьянма надеется, что введение карт "Мир" привлечет туристов из СНГ
Республика Союз Мьянма рассчитывает, что введение карт российской платежной системы "Мир" в стране привлечет туристов из СНГ, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:17
2024-07-27T10:17
2024-07-27T10:17
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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Республика Союз Мьянма рассчитывает, что введение карт российской платежной системы "Мир" в стране привлечет туристов из СНГ, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. По словам Тет Тет Кхайн, сейчас многие путешественники не могут оплатить визовый сбор в Мьянму - платежные системы Visa и Mastercard отключили страну из своих сетей в рамках западных санкций. "Если для граждан России у нас 30-дневный безвизовый режим, то гражданам других стран необходимо получить визу в Мьянму, оплатив за нее визовый сбор в 50 долларов. А как оплатить этот сбор, если карты не работают?" - пояснила союзный министр. Она добавила, что Нейпьидо надеется решить эту проблему с помощью развития активного применения карт российской платежной системы "Мир". "Это решит вопросы не только для ваших туристов, но и для туристов из государств СНГ и других стран, которые применяют карты "Мир". Им тогда станет легче получать визы в нашу страну", - подчеркнула глава министерства.
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новости - туризм, мьянма, россия, нейпьидо, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы), снг, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, Россия, Нейпьидо, Тет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы), СНГ, В мире
Мьянма надеется, что введение карт "Мир" привлечет туристов из СНГ
Министр Кхайн: Мьянма ждет, что введение карт "Мир" привлечет туристов из СНГ