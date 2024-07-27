https://ria.ru/20240727/mjanma-1962331140.html

Министр туризма Мьянмы рассказала о запретных жестах в стране

Министр туризма Мьянмы рассказала о запретных жестах в стране - РИА Новости, 27.07.2024

Министр туризма Мьянмы рассказала о запретных жестах в стране

Прямое касание между женщиной и мужчиной при приветствии, а также использование ног для указания направления являются неприличными жестами в Республике Союз... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:48

2024-07-27T08:48

2024-07-27T08:49

туризм

в мире

мьянма

тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)

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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Прямое касание между женщиной и мужчиной при приветствии, а также использование ног для указания направления являются неприличными жестами в Республике Союз Мьянма, рассказала в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. "Хотелось бы рассказать про отношения между мужчинами и женщинами. Скажем, у вас нормальны рукопожатия и объятия как жесты приветствия. Но здесь этого делать нельзя. Наши женщины скромные, они не допускают прикосновений, так что прямое касание тела не приветствуется. Это можно назвать особенностью Мьянмы", - отметила союзный министр. По ее словам, другим неприличным жестом в стране стала бы попытка показать на что-то при помощи ног. "У вас нормально воспринимается, если кто-то укажет направление или на какую-то вещь ногой. Но здесь это уже неуважение. Ногой здесь нельзя указывать на товар, на вещи - только рукой или пальцем", - пояснила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240727/mjanma-1962330287.html

мьянма

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в мире, мьянма, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)