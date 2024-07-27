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В Мьянме рассказали о росте турпотока из России

В Мьянме рассказали о росте турпотока из России - РИА Новости, 27.07.2024

В Мьянме рассказали о росте турпотока из России

В текущем году турпоток из России в Республику Союз Мьянма вырос на 57%, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:37

2024-07-27T08:37

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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. В текущем году турпоток из России в Республику Союз Мьянма вырос на 57%, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. По словам главы ведомства, на показатели турпотока из России в Мьянму "сильно повлияла пандемия COVID-19" и период восстановления после нее. "На данный момент ежегодно к нам приезжают только несколько тысяч российских туристов. Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом, в этом году турпоток из России увеличился на 57%. Конечно, этого недостаточно, но мы видим большие перспективы в этом направлении. Есть над чем работать", - подчеркнула Тет Тет Кхайн.

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