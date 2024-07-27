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В Мьянме рассказали о росте турпотока из России - РИА Новости, 27.07.2024
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Туризм
 
08:37 27.07.2024 (обновлено: 08:38 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/mjanma-1962330287.html
В Мьянме рассказали о росте турпотока из России
В Мьянме рассказали о росте турпотока из России - РИА Новости, 27.07.2024
В Мьянме рассказали о росте турпотока из России
В текущем году турпоток из России в Республику Союз Мьянма вырос на 57%, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:37
2024-07-27T08:38
туризм
новости - туризм
россия
мьянма
тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)
в мире
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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. В текущем году турпоток из России в Республику Союз Мьянма вырос на 57%, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. По словам главы ведомства, на показатели турпотока из России в Мьянму "сильно повлияла пандемия COVID-19" и период восстановления после нее. "На данный момент ежегодно к нам приезжают только несколько тысяч российских туристов. Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом, в этом году турпоток из России увеличился на 57%. Конечно, этого недостаточно, но мы видим большие перспективы в этом направлении. Есть над чем работать", - подчеркнула Тет Тет Кхайн.
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новости - туризм, россия, мьянма, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы), в мире
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Мьянма, Тет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы), В мире
В Мьянме рассказали о росте турпотока из России

Министр туризма Мьянмы Тет Тет Кхайн: турпоток из России вырос на 57%

© Pixabay / Pixabay/3dman_euВоздушные шары над равниной Баган, Мьянма
Воздушные шары над равниной Баган, Мьянма - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Pixabay / Pixabay/3dman_eu
Воздушные шары над равниной Баган, Мьянма. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. В текущем году турпоток из России в Республику Союз Мьянма вырос на 57%, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн.
По словам главы ведомства, на показатели турпотока из России в Мьянму "сильно повлияла пандемия COVID-19" и период восстановления после нее.
"На данный момент ежегодно к нам приезжают только несколько тысяч российских туристов. Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом, в этом году турпоток из России увеличился на 57%. Конечно, этого недостаточно, но мы видим большие перспективы в этом направлении. Есть над чем работать", - подчеркнула Тет Тет Кхайн.
Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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