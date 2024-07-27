https://ria.ru/20240727/mjanma-1962327553.html
Мьянма попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы с Москвой
Мьянма попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы с Москвой - РИА Новости, 27.07.2024
Мьянма попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы с Москвой
Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн в интервью РИА Новости попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы между РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:13
2024-07-27T08:13
2024-07-27T08:13
москва
янгон (город)
мьянма
тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)
аэрофлот
s7 airlines
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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн в интервью РИА Новости попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном. По оценке союзного министра, авиасообщение между Янгоном и Москвой является обязательным условием для достижения массового туризма. "Пока мы действительно не достигли поставленных целей в турпотоке, но на это у нас была своя уважительная причина - у нашей национальной авиакомпании есть только региональные, а не межконтинентальные самолеты. Их характеристики не позволяют организовать рейс между Янгоном и Москвой", - пояснила Тет Тет Кхайн. Она добавила, что прямые перелеты с Москвой "можно было бы организовать совместно с российскими авиакомпаниями "Аэрофлот" и S7". "Если они выделят для нас свои рейсы, наша авиакомпания готова обеспечить все, что касается приема их самолетов в Мьянме. Прямые рейсы с Москвой действительно нужны", - призвала глава министерства. Она также подчеркнула, что при запуске прямых рейсов Москва-Янгон станет возможен полноценный двойной туризм - мьянманцы также полетят в Россию.
https://ria.ru/20240727/myanma-1962323228.html
https://ria.ru/20240127/turpotok-1923854351.html
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москва, янгон (город), мьянма, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы), аэрофлот, s7 airlines
Москва, Янгон (город), Мьянма, Тет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы), Аэрофлот, S7 Airlines
Мьянма попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы с Москвой
Глава Минтуризма Мьянмы попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы