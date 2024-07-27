https://ria.ru/20240727/mjanma-1962327553.html

Мьянма попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы с Москвой

Мьянма попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы с Москвой - РИА Новости, 27.07.2024

Мьянма попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы с Москвой

Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн в интервью РИА Новости попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы между РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:13

2024-07-27T08:13

2024-07-27T08:13

москва

янгон (город)

мьянма

тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)

аэрофлот

s7 airlines

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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн в интервью РИА Новости попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном. По оценке союзного министра, авиасообщение между Янгоном и Москвой является обязательным условием для достижения массового туризма. "Пока мы действительно не достигли поставленных целей в турпотоке, но на это у нас была своя уважительная причина - у нашей национальной авиакомпании есть только региональные, а не межконтинентальные самолеты. Их характеристики не позволяют организовать рейс между Янгоном и Москвой", - пояснила Тет Тет Кхайн. Она добавила, что прямые перелеты с Москвой "можно было бы организовать совместно с российскими авиакомпаниями "Аэрофлот" и S7". "Если они выделят для нас свои рейсы, наша авиакомпания готова обеспечить все, что касается приема их самолетов в Мьянме. Прямые рейсы с Москвой действительно нужны", - призвала глава министерства. Она также подчеркнула, что при запуске прямых рейсов Москва-Янгон станет возможен полноценный двойной туризм - мьянманцы также полетят в Россию.

https://ria.ru/20240727/myanma-1962323228.html

https://ria.ru/20240127/turpotok-1923854351.html

москва

янгон (город)

мьянма

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