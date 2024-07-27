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МИД Южной Кореи выступил против присутствия журналистов, заявила Захарова
МИД Южной Кореи выступил против присутствия журналистов, заявила Захарова - РИА Новости, 27.07.2024
МИД Южной Кореи выступил против присутствия журналистов, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль выступил против... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:29
2024-07-27T11:29
2024-07-27T17:55
южная корея
россия
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мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль выступил против присутствия журналистов на вступительной части встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. "Посланник Сеула настоял, чтобы пресса при начале встречи не присутствовала. В Южной Корее Штаты тоже демократию построили по своему образцу, а соответственно — никакой открытости", — написала Захарова.Она предположила, что Сеул, вероятно, не хотел бы, чтобы мир услышал вступительные слова. "Но и на этот случай у нас было: Сергей Лавров жестом объяснил, что Южная Корея сама загнала себя в тупик американского вассальства", — подчеркнула Захарова. Ранее Лавров, находящийся в Лаосе для участия в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщил, что южнокорейский министр иностранных дел предложил ему встретиться.
https://ria.ru/20240725/zaharova-1961944914.html
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южная корея, россия, сеул, мария захарова, сергей лавров
Южная Корея, Россия, Сеул, Мария Захарова, Сергей Лавров
МИД Южной Кореи выступил против присутствия журналистов, заявила Захарова
Захарова: Чо Тхэ Ёль был против присутствия журналистов на встрече с Лавровым