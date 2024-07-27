https://ria.ru/20240727/mid-1962353602.html

МИД Южной Кореи выступил против присутствия журналистов, заявила Захарова

МИД Южной Кореи выступил против присутствия журналистов, заявила Захарова - РИА Новости, 27.07.2024

МИД Южной Кореи выступил против присутствия журналистов, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль выступил против... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:29

2024-07-27T11:29

2024-07-27T17:55

южная корея

россия

сеул

мария захарова

сергей лавров

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль выступил против присутствия журналистов на вступительной части встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. "Посланник Сеула настоял, чтобы пресса при начале встречи не присутствовала. В Южной Корее Штаты тоже демократию построили по своему образцу, а соответственно — никакой открытости", — написала Захарова.Она предположила, что Сеул, вероятно, не хотел бы, чтобы мир услышал вступительные слова. "Но и на этот случай у нас было: Сергей Лавров жестом объяснил, что Южная Корея сама загнала себя в тупик американского вассальства", — подчеркнула Захарова. Ранее Лавров, находящийся в Лаосе для участия в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщил, что южнокорейский министр иностранных дел предложил ему встретиться.

https://ria.ru/20240725/zaharova-1961944914.html

южная корея

россия

сеул

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южная корея, россия, сеул, мария захарова, сергей лавров