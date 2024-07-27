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Из подтопленного СНТ в Челябинской области эвакуировали 80 человек

Из подтопленного СНТ в Челябинской области эвакуировали 80 человек - РИА Новости, 27.07.2024

Из подтопленного СНТ в Челябинской области эвакуировали 80 человек

Спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленного СНТ в Сосновском районе Челябинской области, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:14

2024-07-27T16:14

2024-07-27T16:52

происшествия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в челябинской области

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленного СНТ в Сосновском районе Челябинской области, сообщил региональный главк МЧС России."Сотрудниками МЧС проведена эвакуация граждан из подтопленного СНТ "Железнодорожник". Всего было эвакуировано 80 человек, из них 19 детей", — говорится в заявлении.В поселке Полетаево на базе школы открыли пункт временного размещения, где сейчас находятся два человека. Спасатели продолжают следить за уровнем воды на приусадебных участках, наблюдается его снижение, уточнили в ведомстве.Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали жителей — всего 163 человека, из них 21 ребенок.К утра река вернулась в русло, Киолим полностью освободился от воды. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, погибших и пострадавших нет.В Сосновском и Карабашском округах ввели режим ЧС, а в Еманжелинском районе, а также в Кыштымском и Копейском городских округах — повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях действует и режим ЧС, и повышенной готовности.

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Эвакуация жителей подтопленного СНТ в Челябинской области Эвакуация жителей подтопленного СНТ в Челябинской области 2024-07-27T16:14 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области, россия