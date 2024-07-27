https://ria.ru/20240727/mchs-1962305795.html
Челябинские спасатели утром приступят к работе после прорыва дамбы
Челябинские спасатели утром приступят к работе после прорыва дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
Челябинские спасатели утром приступят к работе после прорыва дамбы
Спасатели МЧС России приступят к аварийно-восстановительным работам в связи с прорывом дамбы в Челябинской области на Киалимском водохранилище с наступлением... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T01:25
2024-07-27T01:25
2024-07-27T01:55
происшествия
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС России приступят к аварийно-восстановительным работам в связи с прорывом дамбы в Челябинской области на Киалимском водохранилище с наступлением светлого времени суток, сообщает пресс-служба ведомства."Спасатели МЧС России работают на месте, с наступлением светлого времени суток приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище", — приводит пресс-служба слова заместителя начальника Главного управления ведомства по Челябинской области Сергея Шатилова. Шатилов добавил, что все жители эвакуированы, к ликвидации последствий привлечено более 170 человек и 60 единиц техники.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. По последним данным, затоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки Киолим.По словам губернатора региона Алексея Текслера информация о пострадавших не поступала. Ситуация находится на его на личном контроле, а в субботу утром он намерен выехать на место ЧП.В МЧС уточнили, что людей на автобусах перевозят в пункты временного размещения в Карабаше.Всего в селах по пути движения воды проживают 188 человек: в поселке Киолим — 40, в Мухаметово — 90, Байдашево — 36, Карасево — 22.В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
2024-07-27T01:25
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происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
Челябинские спасатели утром приступят к работе после прорыва дамбы
Спасатели МЧС утром начнут работы после прорыва дамбы в Челябинской области
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Спасатели МЧС России приступят к аварийно-восстановительным работам в связи с прорывом дамбы в Челябинской области на Киалимском водохранилище с наступлением светлого времени суток, сообщает пресс-служба
ведомства.
"Спасатели МЧС России работают на месте, с наступлением светлого времени суток приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище", — приводит пресс-служба слова заместителя начальника Главного управления ведомства по Челябинской области Сергея Шатилова.
Шатилов добавил, что все жители эвакуированы, к ликвидации последствий привлечено более 170 человек и 60 единиц техники.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. По последним данным, затоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки Киолим.
Общая длина плотины на Киалимском водохранилище составляет 500 метров, объем — 7,8 миллиона кубических метров.
По словам губернатора региона Алексея Текслера информация о пострадавших не поступала. Ситуация находится на его на личном контроле, а в субботу утром он намерен выехать на место ЧП.
В МЧС уточнили, что людей на автобусах перевозят в пункты временного размещения в Карабаше.
Всего в селах по пути движения воды проживают 188 человек: в поселке Киолим — 40, в Мухаметово — 90, Байдашево — 36, Карасево — 22.
В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.