https://ria.ru/20240727/malchik-1962430513.html

Посольство Израиля рассказало о мальчике, сбежавшем в Россию

Посольство Израиля рассказало о мальчике, сбежавшем в Россию - РИА Новости, 27.07.2024

Посольство Израиля рассказало о мальчике, сбежавшем в Россию

Сбежавший в Россию 15-летний израильский юноша найден, сейчас делается все возможное для его скорейшего возвращения домой, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T20:47

2024-07-27T20:47

2024-07-27T20:47

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сбежавший в Россию 15-летний израильский юноша найден, сейчас делается все возможное для его скорейшего возвращения домой, заявили РИА Новости в посольстве Израиля в Москве. В диппредставительстве рассказали, что департамент израильтян за границей, МИД Израиля и посольство Израиля в РФ, с четверга совместными усилиями занимались поиском юноши, израильского гражданина 15 лет, который, предположительно, самостоятельно прибыл в Россию без ведома и разрешения родителей. "Юноша был найден. МИД (Израиля - ред.) совместно с полицией Израиля и семьей израильтянина делают все возможное для его скорейшего возвращения в Израиль", - отметили в посольстве.

https://ria.ru/20231010/pogibshiy-1901719698.html

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