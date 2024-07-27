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Посольство Израиля рассказало о мальчике, сбежавшем в Россию
Посольство Израиля рассказало о мальчике, сбежавшем в Россию - РИА Новости, 27.07.2024
Посольство Израиля рассказало о мальчике, сбежавшем в Россию
Сбежавший в Россию 15-летний израильский юноша найден, сейчас делается все возможное для его скорейшего возвращения домой, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T20:47
2024-07-27T20:47
2024-07-27T20:47
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сбежавший в Россию 15-летний израильский юноша найден, сейчас делается все возможное для его скорейшего возвращения домой, заявили РИА Новости в посольстве Израиля в Москве. В диппредставительстве рассказали, что департамент израильтян за границей, МИД Израиля и посольство Израиля в РФ, с четверга совместными усилиями занимались поиском юноши, израильского гражданина 15 лет, который, предположительно, самостоятельно прибыл в Россию без ведома и разрешения родителей. "Юноша был найден. МИД (Израиля - ред.) совместно с полицией Израиля и семьей израильтянина делают все возможное для его скорейшего возвращения в Израиль", - отметили в посольстве.
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Посольство Израиля рассказало о мальчике, сбежавшем в Россию
Посольство Израиля в Москве: сбежавшего в Россию 15-летнего мальчика нашли
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сбежавший в Россию 15-летний израильский юноша найден, сейчас делается все возможное для его скорейшего возвращения домой, заявили РИА Новости в посольстве Израиля в Москве.
В диппредставительстве рассказали, что департамент израильтян за границей, МИД Израиля и посольство Израиля в РФ, с четверга совместными усилиями занимались поиском юноши, израильского гражданина 15 лет, который, предположительно, самостоятельно прибыл в Россию без ведома и разрешения родителей.
"Юноша был найден. МИД (Израиля - ред.) совместно с полицией Израиля и семьей израильтянина делают все возможное для его скорейшего возвращения в Израиль", - отметили в посольстве.