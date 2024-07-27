https://ria.ru/20240727/lvov-1962256279.html
Львовско-Сандомирская наступательная операция
Львовско-Сандомирская наступательная операция - РИА Новости, 27.07.2024
Львовско-Сандомирская наступательная операция
Восемьдесят лет назад Красная армия освободила от гитлеровских захватчиков Львов. Это один из ключевых моментов Львовско-Сандомирской операции, в результате... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:00
2024-07-27T09:00
2024-07-27T09:00
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Восемьдесят лет назад Красная армия освободила от гитлеровских захватчиков Львов. Это один из ключевых моментов Львовско-Сандомирской операции, в результате которой немцы были изгнаны из Западной Украины и Юго-Восточной Польши. В ходе операции советским войскам пришлось преодолеть три оборонительных рубежа, с самыми мощными укреплениями они столкнулись именно на Львовском направлении. Кто противостоял нашим частям, как развивалось наступление и чего удалось достичь — в инфографике Ria.ru.
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великая отечественная война (1941-1945), ссср, украина, польша, львов, инфографика, германия, вермахт
Инфографика, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР, Украина, Польша, Львов, Германия, Вермахт