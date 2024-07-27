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Ливан осудил нападение на гражданских на Голанских высотах - РИА Новости, 27.07.2024
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21:54 27.07.2024 (обновлено: 22:40 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/livan-1962436521.html
Ливан осудил нападение на гражданских на Голанских высотах
Ливан осудил нападение на гражданских на Голанских высотах - РИА Новости, 27.07.2024
Ливан осудил нападение на гражданских на Голанских высотах
Правительство Ливана осудило нападение на гражданских лиц в населенном пункте Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, говорится в поступившем РИА Новости заявлении... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T21:54
2024-07-27T22:40
в мире
ливан
голанские высоты
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости. Правительство Ливана осудило нападение на гражданских лиц в населенном пункте Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, говорится в поступившем РИА Новости заявлении правительства страны.В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном."Правительство Ливана осуждает все акты насилия и нападения на любых мирных жителей и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах", - говорится в заявлении.Ливанские власти подчеркнули, что "нападение на гражданских лиц является грубым нарушением международного права и противоречит принципам гуманности".
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в мире, ливан, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Голанские высоты, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливан осудил нападение на гражданских на Голанских высотах

Правительство Ливана осудило нападение на гражданских на Голанских высотах

© AFP 2024 / JALAA MAREYСлужбы экстренной помощи и местные жители возле места обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Службы экстренной помощи и местные жители возле места обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AFP 2024 / JALAA MAREY
Службы экстренной помощи и местные жители возле места обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости. Правительство Ливана осудило нападение на гражданских лиц в населенном пункте Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, говорится в поступившем РИА Новости заявлении правительства страны.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
"Правительство Ливана осуждает все акты насилия и нападения на любых мирных жителей и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах", - говорится в заявлении.
Ливанские власти подчеркнули, что "нападение на гражданских лиц является грубым нарушением международного права и противоречит принципам гуманности".
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Глава МИД Израиля заявил о риске полномасштабной войны с Ливаном
Вчера, 21:24
 
В миреЛиванГоланские высотыХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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