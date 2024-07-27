https://ria.ru/20240727/livan-1962436521.html

Ливан осудил нападение на гражданских на Голанских высотах

Ливан осудил нападение на гражданских на Голанских высотах - РИА Новости, 27.07.2024

Ливан осудил нападение на гражданских на Голанских высотах

Правительство Ливана осудило нападение на гражданских лиц в населенном пункте Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, говорится в поступившем РИА Новости заявлении... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T21:54

2024-07-27T21:54

2024-07-27T22:40

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ливан

голанские высоты

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости. Правительство Ливана осудило нападение на гражданских лиц в населенном пункте Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, говорится в поступившем РИА Новости заявлении правительства страны.В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном."Правительство Ливана осуждает все акты насилия и нападения на любых мирных жителей и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах", - говорится в заявлении.Ливанские власти подчеркнули, что "нападение на гражданских лиц является грубым нарушением международного права и противоречит принципам гуманности".

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в мире, ливан, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году