https://ria.ru/20240727/lavrov-1962354200.html

Лавров не расстроился отсутствием общей фотографии глав МИД на ВАС

Лавров не расстроился отсутствием общей фотографии глав МИД на ВАС - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров не расстроился отсутствием общей фотографии глав МИД на ВАС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не расстроился отсутствием общей фотографии министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:36

2024-07-27T11:36

2024-07-27T11:53

россия

сергей лавров

в мире

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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не расстроился отсутствием общей фотографии министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита, предположив, что, возможно, кто-то из западных представителей испугался своей фотогеничности. Отвечая на вопрос, почему министры иностранных дел не стали делать в этом году совместную фотографию, Лавров рассказал, что мало значения придает таким протокольным моментам. "Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность, не знаю. Я мало значения придаю таким протокольным аспектам. Хотя я сказал, что Запад ушёл от дипломатии, - она ему не нужна, ему нужны санкции, - но кроме санкций ему нужны картинки, которые укрепляли бы его претензии на руководство всего и вся", - сказал Лавров журналистам. По словам министра, западным странам всё так же важно продолжать создавать простую картинку, не вникая в суть дела. В пример он привел конференцию по Украине в Швейцарии, когда в ответ на заявления о нежелании подписывать коммюнике и портить отношения с Россией, представителям стран глобального Юга говорили, что они "просто сделают семейную фотографию". "Это лишний раз показывает, что картинка такая простенькая без вникания в суть дела Западу нужна, чтобы продвигать свой нарратив", - сказал Лавров. "Но здесь я лично не расстроился, что фотосессия не состоялась", - заключил он.

https://ria.ru/20240727/lavrov-1962324029.html

https://ria.ru/20240727/rossija-1962352288.html

https://ria.ru/20240718/lavrov-1960488152.html

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россия, сергей лавров, в мире