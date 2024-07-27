Рейтинг@Mail.ru
Лавров не расстроился отсутствием общей фотографии глав МИД на ВАС - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 27.07.2024 (обновлено: 11:53 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962354200.html
Лавров не расстроился отсутствием общей фотографии глав МИД на ВАС
Лавров не расстроился отсутствием общей фотографии глав МИД на ВАС - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров не расстроился отсутствием общей фотографии глав МИД на ВАС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не расстроился отсутствием общей фотографии министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:36
2024-07-27T11:53
россия
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 27 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не расстроился отсутствием общей фотографии министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита, предположив, что, возможно, кто-то из западных представителей испугался своей фотогеничности. Отвечая на вопрос, почему министры иностранных дел не стали делать в этом году совместную фотографию, Лавров рассказал, что мало значения придает таким протокольным моментам. "Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность, не знаю. Я мало значения придаю таким протокольным аспектам. Хотя я сказал, что Запад ушёл от дипломатии, - она ему не нужна, ему нужны санкции, - но кроме санкций ему нужны картинки, которые укрепляли бы его претензии на руководство всего и вся", - сказал Лавров журналистам. По словам министра, западным странам всё так же важно продолжать создавать простую картинку, не вникая в суть дела. В пример он привел конференцию по Украине в Швейцарии, когда в ответ на заявления о нежелании подписывать коммюнике и портить отношения с Россией, представителям стран глобального Юга говорили, что они "просто сделают семейную фотографию". "Это лишний раз показывает, что картинка такая простенькая без вникания в суть дела Западу нужна, чтобы продвигать свой нарратив", - сказал Лавров. "Но здесь я лично не расстроился, что фотосессия не состоялась", - заключил он.
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962324029.html
https://ria.ru/20240727/rossija-1962352288.html
https://ria.ru/20240718/lavrov-1960488152.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров не расстроился отсутствием общей фотографии глав МИД на ВАС

Лавров не расстроился отсутствием общей фотографии глав МИД стран-участниц ВСА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова
Интервью Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Интервью Сергея Лаврова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЬЕНТЬЯН, 27 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не расстроился отсутствием общей фотографии министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита, предположив, что, возможно, кто-то из западных представителей испугался своей фотогеничности.
Отвечая на вопрос, почему министры иностранных дел не стали делать в этом году совместную фотографию, Лавров рассказал, что мало значения придает таким протокольным моментам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита
Вчера, 07:28
«
"Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность, не знаю. Я мало значения придаю таким протокольным аспектам. Хотя я сказал, что Запад ушёл от дипломатии, - она ему не нужна, ему нужны санкции, - но кроме санкций ему нужны картинки, которые укрепляли бы его претензии на руководство всего и вся", - сказал Лавров журналистам.
По словам министра, западным странам всё так же важно продолжать создавать простую картинку, не вникая в суть дела. В пример он привел конференцию по Украине в Швейцарии, когда в ответ на заявления о нежелании подписывать коммюнике и портить отношения с Россией, представителям стран глобального Юга говорили, что они "просто сделают семейную фотографию".
Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, заявил Лавров
Вчера, 11:17
"Это лишний раз показывает, что картинка такая простенькая без вникания в суть дела Западу нужна, чтобы продвигать свой нарратив", - сказал Лавров.
«
"Но здесь я лично не расстроился, что фотосессия не состоялась", - заключил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Лавров примет участие в совещаниях глав МИД в форматах "Россия — АСЕАН"
18 июля, 14:56
 
РоссияСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала