https://ria.ru/20240727/lavrov-1962343227.html
Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США
Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США
Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на осознание членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии опасности, таящейся в планах США разместить ракеты... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:08
2024-07-27T10:08
2024-07-27T10:08
россия
сша
европа
сергей лавров
ассоциация государств юго-восточной азии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:80:2874:1696_1920x0_80_0_0_5792c6754ebd90b10393d74d58f4f8dc.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на осознание членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии опасности, таящейся в планах США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Когда Соединенные Штаты вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, они стали производить такие ракеты наземного базирования, которые этим договором запрещены, и уже пошла информация об их планах разместить такие ракеты и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я надеюсь, что страны АСЕАН прекрасно понимают ту опасность, которую таит в себе такая задумка Вашингтона", - сказал министр на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240727/kitay-1962325444.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_5c74b94ee4770be71c023febe22b9a30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, европа, сергей лавров, ассоциация государств юго-восточной азии
Россия, США, Европа, Сергей Лавров, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США
Лавров: страны АСЕАН понимают опасность, таящуюся в планах США разместить ракеты