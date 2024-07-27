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Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США - РИА Новости, 27.07.2024
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10:08 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962343227.html
Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США
Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США
Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на осознание членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии опасности, таящейся в планах США разместить ракеты... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:08
2024-07-27T10:08
россия
сша
европа
сергей лавров
ассоциация государств юго-восточной азии
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на осознание членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии опасности, таящейся в планах США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Когда Соединенные Штаты вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, они стали производить такие ракеты наземного базирования, которые этим договором запрещены, и уже пошла информация об их планах разместить такие ракеты и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я надеюсь, что страны АСЕАН прекрасно понимают ту опасность, которую таит в себе такая задумка Вашингтона", - сказал министр на пресс-конференции.
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россия, сша, европа, сергей лавров, ассоциация государств юго-восточной азии
Россия, США, Европа, Сергей Лавров, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США

Лавров: страны АСЕАН понимают опасность, таящуюся в планах США разместить ракеты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на осознание членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии опасности, таящейся в планах США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«
"Когда Соединенные Штаты вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, они стали производить такие ракеты наземного базирования, которые этим договором запрещены, и уже пошла информация об их планах разместить такие ракеты и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я надеюсь, что страны АСЕАН прекрасно понимают ту опасность, которую таит в себе такая задумка Вашингтона", - сказал министр на пресс-конференции.
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РоссияСШАЕвропаСергей ЛавровАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
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