https://ria.ru/20240727/lavrov-1962343227.html

Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США

Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на осознание членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии опасности, таящейся в планах США разместить ракеты... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:08

2024-07-27T10:08

2024-07-27T10:08

россия

сша

европа

сергей лавров

ассоциация государств юго-восточной азии

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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на осознание членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии опасности, таящейся в планах США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Когда Соединенные Штаты вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, они стали производить такие ракеты наземного базирования, которые этим договором запрещены, и уже пошла информация об их планах разместить такие ракеты и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я надеюсь, что страны АСЕАН прекрасно понимают ту опасность, которую таит в себе такая задумка Вашингтона", - сказал министр на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240727/kitay-1962325444.html

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сша

европа

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россия, сша, европа, сергей лавров, ассоциация государств юго-восточной азии