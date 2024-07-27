https://ria.ru/20240727/lavrov-1962342850.html
В АСЕАН выразили интерес к идее о новой архитектуре безопасности в Евразии
В АСЕАН выразили интерес к идее о новой архитектуре безопасности в Евразии - РИА Новости, 27.07.2024
В АСЕАН выразили интерес к идее о новой архитектуре безопасности в Евразии
Страны АСЕАН выразили заинтересованность идеей России о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, они понимают, что Запад продвигает более узкие... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:05
2024-07-27T10:05
2024-07-27T16:55
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евразия
сергей лавров
шос
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Страны АСЕАН выразили заинтересованность идеей России о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, они понимают, что Запад продвигает более узкие форматы в рамках АСЕАН с целью сдерживать Китай и РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Запад всё-таки продвигает более узкие форматы с откровенной целью, он это не скрывает - сдерживать Китай и Российскую Федерацию. Наши партнёры по АСЕАН это прекрасно понимают и проявили интерес к уже упомянутой мной инициативе президента (РФ) Путина системы евразийской безопасности, которая была бы неделимой и равноправной", - сказал Лавров по итогам совещания Россия-АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита. Глава МИД отметил, что в ходе совещаний обсуждалась необходимость развивать на евразийском континенте единую неделимую систему безопасности, открытую для всех стран, хороший пример здесь подают ШОС и Евразийский экономический союз.
https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html
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россия, китай, евразия, сергей лавров, шос, евразийский экономический союз
Россия, Китай, Евразия, Сергей Лавров, ШОС, Евразийский экономический союз
В АСЕАН выразили интерес к идее о новой архитектуре безопасности в Евразии
Лавров: АСЕАН заинтересована в создании новой архитектуры безопасности в Евразии