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Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 27.07.2024 (обновлено: 10:11 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962341344.html
Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского
Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят Владимир Зеленский и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:57
2024-07-27T10:11
сергей лавров
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
в мире
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят Владимир Зеленский и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе переговоров по урегулированию, они оба часто произносят прямо противоположные вещи."Как к Кулебе, как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря ", - сказал Лавров на пресс-конференции в Лаосе, комментируя недавние заявления Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой.
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сергей лавров, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, в мире
Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, В мире
Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского

Лавров: Кулеба и Зеленский часто произносят противоположные вещи о переговорах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят Владимир Зеленский и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе переговоров по урегулированию, они оба часто произносят прямо противоположные вещи.
"Как к Кулебе, как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря ", - сказал Лавров на пресс-конференции в Лаосе, комментируя недавние заявления Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровРоссияДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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