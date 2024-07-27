https://ria.ru/20240727/lavrov-1962341344.html
Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского
Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят Владимир Зеленский и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:57
2024-07-27T09:57
2024-07-27T10:11
сергей лавров
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят Владимир Зеленский и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе переговоров по урегулированию, они оба часто произносят прямо противоположные вещи."Как к Кулебе, как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря ", - сказал Лавров на пресс-конференции в Лаосе, комментируя недавние заявления Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20240611/peregovory-1952209972.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, в мире
Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, В мире
Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского
Лавров: Кулеба и Зеленский часто произносят противоположные вещи о переговорах