https://ria.ru/20240727/lavrov-1962341344.html

Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского

Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят Владимир Зеленский и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:57

2024-07-27T09:57

2024-07-27T10:11

сергей лавров

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий кулеба

владимир зеленский

в мире

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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят Владимир Зеленский и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе переговоров по урегулированию, они оба часто произносят прямо противоположные вещи."Как к Кулебе, как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря ", - сказал Лавров на пресс-конференции в Лаосе, комментируя недавние заявления Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой.

https://ria.ru/20240611/peregovory-1952209972.html

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сергей лавров, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, в мире