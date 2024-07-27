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США должны захватить лидерство в криптомире, заявил Трамп
США должны захватить лидерство в криптомире, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2024
США должны захватить лидерство в криптомире, заявил Трамп
Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что страна должна возглавить криптовалютную индустрию, пока этого не сделали Китай и другие... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T23:53
2024-07-27T23:53
2024-07-27T23:53
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что страна должна возглавить криптовалютную индустрию, пока этого не сделали Китай и другие страны. "Причина, по которой я решил обратиться сегодня к биткоин-сообществу, может быть сформулирована всего в нескольких словах: "Америка на первом месте". Если мы не возглавим эту индустрию, это сделает Китай и другие – а мы не можем позволить себе подобного сценария", - сказал Трамп, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. По словам политика-республиканца, если криптовалюта будет определять контуры будущего мироустройства, "ее необходимо майнить и производить в США". Он также пообещал, что в субботу вечером представит план, согласно которому США превратятся в "криптовалютную столицу мира и биткоинового супергероя". "Это не должно происходить где-либо еще. А если курс биткоина взлетит до Луны, я хочу, чтобы Америка возглавила этот полет. Вы будете очень довольны мной", - заверил Трамп.
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в мире, сша, китай, луна, дональд трамп
В мире, США, Китай, Луна, Дональд Трамп
США должны захватить лидерство в криптомире, заявил Трамп
Трамп: США должны захватить лидерство в криптомире, пока это не сделал Китай
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что страна должна возглавить криптовалютную индустрию, пока этого не сделали Китай и другие страны.
"Причина, по которой я решил обратиться сегодня к биткоин-сообществу, может быть сформулирована всего в нескольких словах: "Америка на первом месте". Если мы не возглавим эту индустрию, это сделает Китай и другие – а мы не можем позволить себе подобного сценария", - сказал Трамп, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле.
По словам политика-республиканца, если криптовалюта будет определять контуры будущего мироустройства, "ее необходимо майнить и производить в США". Он также пообещал, что в субботу вечером представит план, согласно которому США превратятся в "криптовалютную столицу мира и биткоинового супергероя".
"Это не должно происходить где-либо еще. А если курс биткоина взлетит до Луны
, я хочу, чтобы Америка
возглавила этот полет. Вы будете очень довольны мной", - заверил Трамп.