https://ria.ru/20240727/konflikt-1962434133.html

Глава МИД Израиля заявил о риске полномасштабной войны с Ливаном

Глава МИД Израиля заявил о риске полномасштабной войны с Ливаном - РИА Новости, 27.07.2024

Глава МИД Израиля заявил о риске полномасштабной войны с Ливаном

Израиль близок к полномасштабной войне с шиитским движением "Хезболла" и Ливаном, передает портал Ynet со ссылкой на заявление главы МИД еврейского государства... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T21:24

2024-07-27T21:24

2024-07-27T23:10

в мире

израиль

хезболла

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

исраэль кац

тель-авив

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Израиль близок к полномасштабной войне с шиитским движением "Хезболла" и Ливаном, передает портал Ynet со ссылкой на заявление главы МИД еврейского государства Исраэля Каца.Ранее в субботу ЦАХАЛ сообщил о гибели 11 человек при нападении на деревню Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Как уточнили в пресс-службе скорой помощи Израиля, жертвами атаки стали дети и подростки. Источник в "Хезболле" заявил РИА Новости, что движение не причастно к произошедшему. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах."Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболла" и Ливаном <...> Мы отплатим как на фронте, так и в тылу, но к концу войны (генсек шиитского движения Хасан. — Прим. ред.) Насралла и "Хезболла" будут повержены, а Ливан серьезно пострадает", — сказал Кац.Он также пообещал восстановить мир и безопасность на севере страны и поручил МИД подготовиться ко всеобъемлющей кампании по всему миру, чтобы добиться легитимности действий в Ливане.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не оставит без ответы атаку на Голаны, а "Хезболла" заплатит за это самую высокую цену".Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240727/ataka-1962442333.html

https://ria.ru/20240727/ssha-1962442828.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, израиль, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исраэль кац, тель-авив