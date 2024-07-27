https://ria.ru/20240727/konflikt-1962319254.html

Омбудсмен ЛНР рассказала о последствиях конфликта в Донбассе для детей

Омбудсмен ЛНР рассказала о последствиях конфликта в Донбассе для детей - РИА Новости, 27.07.2024

Омбудсмен ЛНР рассказала о последствиях конфликта в Донбассе для детей

Сложно осознать все последствия конфликта в Донбассе для детей, проживающих все эти годы на этих территориях, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T06:02

2024-07-27T06:02

2024-07-27T07:39

донбасс

луганская народная республика

киев

анна сорока

денис пушилин

общество

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Сложно осознать все последствия конфликта в Донбассе для детей, проживающих все эти годы на этих территориях, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. Ранее Сорока сообщала, что около 5,5 тысяч мирных жителей, в том числе 68 детей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года в результате действий Киева. "Дети войны, конечно же, это очень серьезная тема для разговора, незаживающие раны в наших сердцах. Потому, что смотришь на тех детей, которые в 2014 году даже были постарше, и то в их взгляде всегда читается определенное напряжение. Говорить про детей, которые все свои годы жизни провели на линии соприкосновения, в тех же поселках: Донецкий, Голубовское, Фрунзе, других населенных пунктах, которые постоянно находились в зоне соприкосновения с врагом, это конечно очень сложно, потому что это действительно другой взгляд на мир, другие приоритеты, другие ценности, другое представление о жизни, другое отношение к близким, к друзьям", - рассказала Сорока. Омбудсмен подчеркнула, что на протяжении всех лет конфликта в Донбассе у волонтерских организаций и властей республики был постоянный контакт с семьями, которые проживают на линии соприкосновения. "Диалог с этими детками - это всегда нечто особенное, хоть иногда это и очень сложно, но с ними можно и нужно разговаривать, как со взрослыми. Потому что во многих моментах они даже больше понимают, больше ценят жизнь, в некоторых ситуациях, чем мы, взрослые", - подчеркнула собеседник агентства. По словам омбудсмена, для детей из зоны военного конфликта нужна особая программа комплексной психологической реабилитации. "К сожалению, на мой личный взгляд, конечно же, пока нет той необходимой комплексной психологической программы реабилитации, которая на мой взгляд нужна, но знаю, что в наших школах работают психологи, детский омбудсмен наш Луганской Народной Республики прилагает максимум усилий для того, чтобы эти программы работали. Всегда если необходимо, какие-то ситуации очень сложные, оказывается помощь, поддержка… Я думаю, что нам до конца еще очень сложно осознать все последствия, которые наши дети будут нести на себе в качестве отпечатка этих страшных лет, этого вооруженного противостояния. Наши дети, дети войны - это особая категория, которая требует особой поддержки", - подчеркнула Сорока. Двадцать седьмого июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.

https://ria.ru/20240601/deti-1949886812.html

https://ria.ru/20240601/svo-1949864667.html

https://ria.ru/20240724/nyu-york-1961614189.html

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луганская народная республика

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донбасс, луганская народная республика, киев, анна сорока, денис пушилин, общество