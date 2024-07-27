Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен ЛНР рассказала о последствиях конфликта в Донбассе для детей - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 27.07.2024 (обновлено: 07:39 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/konflikt-1962319254.html
Омбудсмен ЛНР рассказала о последствиях конфликта в Донбассе для детей
Омбудсмен ЛНР рассказала о последствиях конфликта в Донбассе для детей - РИА Новости, 27.07.2024
Омбудсмен ЛНР рассказала о последствиях конфликта в Донбассе для детей
Сложно осознать все последствия конфликта в Донбассе для детей, проживающих все эти годы на этих территориях, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:02
2024-07-27T07:39
донбасс
луганская народная республика
киев
анна сорока
денис пушилин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812595384_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_2bccaa13122f9b6bc8184d782f6aee7a.jpg
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Сложно осознать все последствия конфликта в Донбассе для детей, проживающих все эти годы на этих территориях, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. Ранее Сорока сообщала, что около 5,5 тысяч мирных жителей, в том числе 68 детей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года в результате действий Киева. "Дети войны, конечно же, это очень серьезная тема для разговора, незаживающие раны в наших сердцах. Потому, что смотришь на тех детей, которые в 2014 году даже были постарше, и то в их взгляде всегда читается определенное напряжение. Говорить про детей, которые все свои годы жизни провели на линии соприкосновения, в тех же поселках: Донецкий, Голубовское, Фрунзе, других населенных пунктах, которые постоянно находились в зоне соприкосновения с врагом, это конечно очень сложно, потому что это действительно другой взгляд на мир, другие приоритеты, другие ценности, другое представление о жизни, другое отношение к близким, к друзьям", - рассказала Сорока. Омбудсмен подчеркнула, что на протяжении всех лет конфликта в Донбассе у волонтерских организаций и властей республики был постоянный контакт с семьями, которые проживают на линии соприкосновения. "Диалог с этими детками - это всегда нечто особенное, хоть иногда это и очень сложно, но с ними можно и нужно разговаривать, как со взрослыми. Потому что во многих моментах они даже больше понимают, больше ценят жизнь, в некоторых ситуациях, чем мы, взрослые", - подчеркнула собеседник агентства. По словам омбудсмена, для детей из зоны военного конфликта нужна особая программа комплексной психологической реабилитации. "К сожалению, на мой личный взгляд, конечно же, пока нет той необходимой комплексной психологической программы реабилитации, которая на мой взгляд нужна, но знаю, что в наших школах работают психологи, детский омбудсмен наш Луганской Народной Республики прилагает максимум усилий для того, чтобы эти программы работали. Всегда если необходимо, какие-то ситуации очень сложные, оказывается помощь, поддержка… Я думаю, что нам до конца еще очень сложно осознать все последствия, которые наши дети будут нести на себе в качестве отпечатка этих страшных лет, этого вооруженного противостояния. Наши дети, дети войны - это особая категория, которая требует особой поддержки", - подчеркнула Сорока. Двадцать седьмого июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
https://ria.ru/20240601/deti-1949886812.html
https://ria.ru/20240601/svo-1949864667.html
https://ria.ru/20240724/nyu-york-1961614189.html
донбасс
луганская народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812595384_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_6b91d8c5c5550997f65576d4ba8f450e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, луганская народная республика, киев, анна сорока, денис пушилин, общество
Донбасс, Луганская Народная Республика, Киев, Анна Сорока, Денис Пушилин, Общество
Омбудсмен ЛНР рассказала о последствиях конфликта в Донбассе для детей

Омбудсмен ЛНР Сорока: сложно осознать последствия конфликта в Донбассе для детей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Сложно осознать все последствия конфликта в Донбассе для детей, проживающих все эти годы на этих территориях, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
Ранее Сорока сообщала, что около 5,5 тысяч мирных жителей, в том числе 68 детей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года в результате действий Киева.
Жители ЛНР возлагают цветы к памятнику погибшим детям в парке Щорса в Луганске - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Жители ЛНР несут цветы к памятнику погибшим детям
1 июня, 15:24
"Дети войны, конечно же, это очень серьезная тема для разговора, незаживающие раны в наших сердцах. Потому, что смотришь на тех детей, которые в 2014 году даже были постарше, и то в их взгляде всегда читается определенное напряжение. Говорить про детей, которые все свои годы жизни провели на линии соприкосновения, в тех же поселках: Донецкий, Голубовское, Фрунзе, других населенных пунктах, которые постоянно находились в зоне соприкосновения с врагом, это конечно очень сложно, потому что это действительно другой взгляд на мир, другие приоритеты, другие ценности, другое представление о жизни, другое отношение к близким, к друзьям", - рассказала Сорока.
Омбудсмен подчеркнула, что на протяжении всех лет конфликта в Донбассе у волонтерских организаций и властей республики был постоянный контакт с семьями, которые проживают на линии соприкосновения.
"Диалог с этими детками - это всегда нечто особенное, хоть иногда это и очень сложно, но с ними можно и нужно разговаривать, как со взрослыми. Потому что во многих моментах они даже больше понимают, больше ценят жизнь, в некоторых ситуациях, чем мы, взрослые", - подчеркнула собеседник агентства.
По словам омбудсмена, для детей из зоны военного конфликта нужна особая программа комплексной психологической реабилитации.
Цветы у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В ЛНР надеются, что трибунал отдельно рассмотрит убийства детей Донбасса
1 июня, 12:56
"К сожалению, на мой личный взгляд, конечно же, пока нет той необходимой комплексной психологической программы реабилитации, которая на мой взгляд нужна, но знаю, что в наших школах работают психологи, детский омбудсмен наш Луганской Народной Республики прилагает максимум усилий для того, чтобы эти программы работали. Всегда если необходимо, какие-то ситуации очень сложные, оказывается помощь, поддержка… Я думаю, что нам до конца еще очень сложно осознать все последствия, которые наши дети будут нести на себе в качестве отпечатка этих страшных лет, этого вооруженного противостояния. Наши дети, дети войны - это особая категория, которая требует особой поддержки", - подчеркнула Сорока.
Двадцать седьмого июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
В подконтрольном ВСУ донецком Нью-Йорке украинские власти забирали детей у родителей - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как украинские боевики отбирали детей
24 июля, 07:54
 
ДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевАнна СорокаДенис ПушилинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала