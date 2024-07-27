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Делегация Минэнерго КНДР отправилась с визитом в Россию
Делегация Минэнерго КНДР отправилась с визитом в Россию - РИА Новости, 27.07.2024
Делегация Минэнерго КНДР отправилась с визитом в Россию
Делегация министерства электроэнергетической промышленности отправилась с визитом в Россию, сообщает посольство России в КНДР в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:30
2024-07-27T13:30
2024-07-27T13:31
россия
кндр (северная корея)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Делегация министерства электроэнергетической промышленности отправилась с визитом в Россию, сообщает посольство России в КНДР в Telegram-канале."Двадцать седьмого июля в аэропорту Сунан проводили делегацию министерства электроэнергетической промышленности КНДР, которая отправилась в Москву для участия в пятом заседании совместной российско-корейской рабочей группы по сотрудничеству в области электроэнергетики в рамках межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении."В ходе беседы с главой делегации, заместителем министра Ким Ён Чхолем, пожелали нашим корейским партнерам успешной и плодотворной работы", - добавили в посольстве.
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кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, КНДР (Северная Корея), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Делегация Минэнерго КНДР отправилась с визитом в Россию
Делегация министерства электроэнергетики КНДР отправилась с визитом в Россию