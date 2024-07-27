https://ria.ru/20240727/kndr-1962367567.html

Делегация Минэнерго КНДР отправилась с визитом в Россию

Делегация Минэнерго КНДР отправилась с визитом в Россию - РИА Новости, 27.07.2024

Делегация Минэнерго КНДР отправилась с визитом в Россию

Делегация министерства электроэнергетической промышленности отправилась с визитом в Россию, сообщает посольство России в КНДР в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:30

2024-07-27T13:30

2024-07-27T13:31

россия

кндр (северная корея)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Делегация министерства электроэнергетической промышленности отправилась с визитом в Россию, сообщает посольство России в КНДР в Telegram-канале."Двадцать седьмого июля в аэропорту Сунан проводили делегацию министерства электроэнергетической промышленности КНДР, которая отправилась в Москву для участия в пятом заседании совместной российско-корейской рабочей группы по сотрудничеству в области электроэнергетики в рамках межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении."В ходе беседы с главой делегации, заместителем министра Ким Ён Чхолем, пожелали нашим корейским партнерам успешной и плодотворной работы", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20240628/tramp-1956241638.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, кндр (северная корея), министерство энергетики рф (минэнерго россии)