https://ria.ru/20240727/kkhayn-1962190385.html

Тет Тет Кхайн: все туристические объекты Мьянмы будут принимать карты "Мир"

Тет Тет Кхайн: все туристические объекты Мьянмы будут принимать карты "Мир" - РИА Новости, 27.07.2024

Тет Тет Кхайн: все туристические объекты Мьянмы будут принимать карты "Мир"

Недавно Мьянма завершила первый этап подключения карт российской платежной системы "Мир" на туристических объектах. Об использовании этой карты на фоне... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:00

2024-07-27T09:00

2024-07-27T09:00

интервью

мьянма

россия

тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)

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Недавно Мьянма завершила первый этап подключения карт российской платежной системы "Мир" на туристических объектах. Об использовании этой карты на фоне прекративших работать в стране Visa и Mastercard, о перспективах прямого авиасообщения с Москвой и шансах увеличения турпотока из СНГ, о возможностях для работы ресторанов русской кухни в Мьянме, о безопасности и о запретных жестах для мьянманцев, в интервью РИА Новости рассказала министр туризма государства Тет Тет Кхайн. Беседовала Ульяна Мирошкина.— Госпожа министр, благодарю, что нашли время для этого интервью. Сейчас Мьянма остается для туристов из России направлением неизведанным и новым. Надеюсь, ваши ответы помогут пролить свет на перспективы туризма в Мьянме для россиян.— С моей точки зрения, вопрос туризма касается не только непосредственно сферы путешествий. Туризм — это сближение народов. Когда народы становятся ближе, они знакомятся и лучше узнают друг друга. И тогда между этими народами начинается торговля и экономическое сотрудничество. А когда страны и народы сотрудничают в экономических вопросах, их правительства также укрепляют дипломатические связи. Так что туризм очень важен, это фундамент международных отношений. Поэтому наше министерство занимается туризмом не только для путешествий и развлечений, но и в качестве стратегического видения международных отношений.— Какая сейчас статистика въездного туризма из России в Республику Союз Мьянма, на какие показатели планируется выйти?— Хотела бы ответить на это, начиная с прямого авиасообщения. Этот вопрос непосредственно связан с развитием туризма между нашими странами, а именно — въездного туризма российских путешественников в Мьянму. С 5 сентября 2023 года мы уже реализовали прямые перелеты Янгон-Мандалай-Новосибирск. Это пока единственный вариант. Необходимо летать чаще и набирать больше пассажиров на рейсы, чтобы мы могли продолжать развитие в этом направлении. Конечно, мы призываем авиакомпании открыть прямое авиасообщение между нашими странами.Что касается количества туристов, на него сильно повлияла пандемия COVID-19 во всем мире. После пандемии в туристическом секторе наступил период восстановления, мы сами также работаем над его восстановлением с 2019 года. На данный момент ежегодно к нам приезжают только несколько тысяч российских туристов. Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом, в этом году турпоток из России увеличился на 57%. Конечно, этого недостаточно, но мы видим большие перспективы в этом направлении. Есть, над чем работать.Для развития таких перспективных проектов в нашей стране запущена национальная программа Welcome Russia ("Приветствуем Россию"). И эта программа реализуется под руководством правительства Мьянмы, нашего министерства, а также Мьянманской Ассоциации Дружбы с Российской Федерацией. В рамках программы "Приветствуем Россию" в конце ноября прошлого года мы организовали ознакомительный визит российских туроператоров, блогеров и представителей СМИ в количестве больше 40 человек. Мы разделили их на четыре группы, предоставив каждой отдельный маршрут по стране, по которому они путешествовали. Затем мы собрали их всех в Янгоне и послушали их отзывы. Там присутствовала я лично, а также губернатор Янгонской области. Мы выслушали их комментарии о наших туристических услугах, а также рассказы об их опыте путешествия по Мьянме, о том, что они увидели, пока находились здесь.Российские туроператоры дали следующие комментарии: во-первых, они подчеркнули то, о чем я также уже упоминала — необходимость прямых перелетов. Это очень важно. Наши собеседники также добавили, что, помимо обычных прямых перелетов в Мьянму из России, нужны также прямые перелеты непосредственно на наши курорты, чтобы после прилета в страну не нужно было еще несколько часов ехать на курортные места. Это замечание мы тоже сейчас учитываем и развиваем инфраструктуру для того, чтобы в курортные места можно было добраться просто и удобно. Второй комментарий был по поводу системы платежей "Мир".В то время мы все еще искали процессы реализации, но на данный момент мы успешно завершили первый этап введения карт "Мир" в нашей стране. Как бы то ни было, для туристов применение банковской карты намного безопаснее, чем иметь в кармане наличные деньги в любой валюте. Банковские карты — это и удобство, и безопасность, и комфорт. Я считаю, что то, что теперь у нас можно использовать карты "Мир", привлечет больше туристов в Мьянму. Так что можно считать, что второй комментарий, который мы получили от российских туроператоров, был выполнен. Следующим шагом по введению карт "Мир" в Мьянме станет то, что в рамках полномочий министерства туризма и гостиниц мы дадим инструкцию всей туристической инфраструктуре — отелям, ресторанам, всем обслуживающим туристам заведениям — подключить у себя терминал для карт "Мир". Это будет нашим следующим шагом, и в ближайшем будущем это будет реализовано. Где в Мьянме будут туристы — там будет и терминал для карт "Мир".Третий комментарий — это владение русским языком среди персонала, предоставляющего услуги в сфере туризма. Мы уже провели несколько курсов для сотрудников гостиниц и ресторанов по обучению русскому языку. И некоторые заведения уже набрали к себе в штат людей, знающих русский язык на базовом уровне. Этот процесс продолжается, и со временем круг людей, знающих здесь русский язык, будет расширяться.Четвертый комментарий был по кухне. Несмотря на то, что у нас есть своя привлекательная и вкусная кухня, мы осознаем, что есть туристы, которым будут не по вкусу местные деликатесы. Например, речь идет о детях, а также туристах с определенными ограничениями в питании по здоровью. Поэтому был комментарий о том, что нам здесь нужна русская кухня, русские рестораны. Мы пытались решить этот вопрос, но с нашими поварами не получилось воссоздать реальную русскую кухню. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы через это интервью пригласить российских инвесторов именно в ресторанном бизнесе, чтобы они приехали в Мьянму и открыли здесь русские рестораны. Такие рестораны с русской кухней будут пользоваться популярностью не только у российских туристов — я уверена, что они будут интересны также и для местного населения. Если есть желающие начать такой проект, наше министерство готово всячески помогать и содействовать. Я два раза приезжала в Россию и пробовала там русскую кухню. Не помню, какие конкретно блюда мне удалось попробовать, но все было вкусно.Кроме того, чтобы туристы приехали в какую-либо страну, они для начала должны про нее узнать — что это за страна, что там есть, и так далее. Другими словами — маркетинг, а также распознание "бренда" — тоже обязательное условие для развития туризма. В связи с этим хотела бы вам передать два материала от нашего министерства. Первый материал — это инструкция, где говорится, что можно, а чего нельзя делать в нашей стране туристам. Эта книжка также доступна в электронном формате на сайте. Во-вторых, хотела бы передать вам видеоролики о туристически привлекательных местах и достопримечательностях в нашей стране. То, что мы проводим с вами интервью — это хорошо. Но все равно туристам нужна именно информация о стране. Поэтому прошу по возможности распространить эти материалы. На нашем сайте также есть больше информации, пока она доступна на английском, но скоро мы переведем ее на русский язык и также загрузим на сайт.Более того, мы запросили у департамента телекоммуникаций специальный номер горячей линии — 1551. По этому номеру будет доступен информационный центр для туристов, где можно будет выбрать язык и получить всю информацию о секторе туризма Мьянмы.— Вы упомянули, что прямые рейсы были одним из основных вопросов, поднятый участниками ознакомительной поездки в Мьянму. Действительно, для российских туристов этот момент очень важен и часто является решающим. С точки зрения вашего министерства, что могли бы дать прямые рейсы между Мьянмой и Москвой? Как можно было бы ускорить процесс их запуска?— Если ставить вопрос о прямых перелетах, то, конечно, на первый план выходит авиасообщение между Янгоном и Москвой. Только в этом случае можно будет достигнуть массового туризма. Пока мы действительно не достигли поставленных целей в турпотоке, но на это у нас была своя уважительная причина — у нашей национальной авиакомпании есть только региональные, а не межконтинентальные самолеты. Их характеристики не позволяют организовать рейс между Янгоном и Москвой. Поэтому, учитывая наши возможности, мы для начала выбрали Новосибирск. Насколько мне известно, прямые перелеты с Москвой можно было бы организовать совместно с российскими авиакомпаниями "Аэрофлот" и S7. Если они выделят для нас свои рейсы, наша авиакомпания готова обеспечить все, что касается приема их самолетов в Мьянме.Прямые рейсы с Москвой действительно нужны. Только тогда у нас будет два момента: во-первых, увеличится количество туристов. Во-вторых, станет возможен полноценный двойной туризм. То есть, пока таких рейсов нет, для мьянманцев путешествовать в Россию неудобно, этот рынок невыгоден. Но если будут прямые рейсы Москва-Янгон, то наш народ тоже полетит в Россию, в Москву, и у нас появится двусторонний туризм.— Какой эффект на туристический сектор Мьянмы произвел бы запуск прямых рейсов с Россией и полноценная работа карт "Мир"?— Как я уже упоминала в начале, в этом случае стоит ждать полноценного сближения наших народов. Когда увеличивается число туристов, в первую очередь, выгоду получает именно местное население, связанное с местами, которые посещают туристы. И речь идет не только о владельцах гостиниц, но и о сотрудниках, социально-экономическое состояние которых повышается, они начинают получать больший доход.Во-вторых, в сфере транспорта также появятся новые возможности инвестиций и ведения бизнеса. Приток дохода получат автобусные компании и авиакомпании. Появятся новые вакансии для местного населения.В-третьих, получит развитие и кулинарный сектор. То есть возможности местных ресторанов значительно вырастут, они расширят свои сети и добавят новые позиции в меню. Это также даст скачок социально-экономическому развитию населения, проживающего в нашей стране.Параллельно наш народ также получит больше знаний — о мироустройстве, а также о России и российском народе, зародится симпатия, дружба и любовь к России. Это, в свою очередь, подтолкнет к развитию крупные проекты между нашими странами в бизнесе и инвестициях. Наконец, экономическое сотрудничество укрепит и наши дипломатические отношения.— Спасибо за книгу о правилах для туристов. Не могли бы вы привести пример особенностей местной культуры и правил поведения для туристов? Что нужно помнить, чтобы не нарушить закон Мьянмы и не оскорбить местных жителей?— Если брать некую вырезку из нашей книги правил для туристов, хотелось бы рассказать про отношения между мужчинами и женщинами. Скажем, у вас нормальны рукопожатия и объятия как жесты приветствия. Но здесь этого делать нельзя. Наши женщины скромные, они не допускают прикосновений, так что прямое касание тела не приветствуется. Это можно назвать особенностью Мьянмы. Более того, у вас нормально воспринимается, если кто-то укажет направление или на какую-то вещь ногой. Но здесь это уже неуважение. Ногой здесь нельзя указывать на товар, на вещи — только рукой или пальцем. Это то, чего делать не рекомендуется.Мы также рассказываем о вещах, которые мы делать рекомендуем и советуем. Например, у нас здесь часто бывают перебои с электричеством. На иллюстрации в нашей книге правил даже нарисован турист, использующий различные способы охлаждения при отсутствии вентилятора и кондиционера. Надо быть к этому готовым — нехватка электроэнергии может быть и в жару. Вообще, мы не скрываем того, что у нас еще недостаточное производство электроэнергии. Наоборот, надо говорить об этом и поощрять, чтобы российские инвесторы, крупные компании по электроэнергии заинтересовались и инвестировали в нашу страну. Мы приветствуем такие инвестиции.— Какова сейчас ситуация с безопасностью для туристов?— Конечно, есть вопросы по обеспечению безопасности в Мьянме на данный момент, зависящие от политической ситуации в стране и пограничных районах. Но это никак не влияет на те города и на те места, которые предназначены для туристов. В этих местах предоставляется полное обеспечение безопасности. Об этом заявлено и на нашем сайте, где также предлагаются советы для туристов о том, какие города мы рекомендуем посетить. Все рекомендуемые места безопасны для посещения. Можно сразу перечислить такие места, как Янгон, Мандалай, Баган, Пьин-У-Луин. В штате Шан есть такие направления, как Таунджи, Кало и Инле. А в прибрежных районах это пляжи Чаун Тха и Нгве Саун, а также острова Мьей на юге страны.— Готовит ли Мьянма какие-то новые направления для туристов, помимо перечисленных?— Конечно, есть очень много перспективных направлений. Этим вопросом занимаются наши филиалы в каждом районе, каждой области и каждом штате. Областные и штатные правительства тоже непосредственно занимаются этим вопросом — они расширяют привлекательность направлений на своих территориях. Мы отслеживаем потенциальные направления через внутренний туризм, который мы также развиваем. То есть мы фиксируем, какие места посещают наши граждане, и где они отдыхают. Они и являются нашими "исследователями", потому что могут найти такие места, которые в будущем могут быть интересны для посещения и иностранными туристами. Поэтому мы изучаем их опыт и, если обстоятельства позволяют, открываем новые места для зарубежных туристов.Это то, что касается пространственного аспекта безопасности и привлекательности для туристов. Но еще есть и временной аспект. В Мьянме один и тот же город может быть по-разному привлекателен для туристов в разные сезоны. Например, интереснее может быть путешествие в Мьянму во время фестивалей, мероприятий, национальных праздников. Эта информация также есть на нашем сайте. Может быть такое, что туристы побывали в одном из наших городов, но в неправильный период — и это испортило им впечатления. Им нужно приехать к нам еще раз, но уже в тот момент, кода в этом городе интереснее.— На какие природные опасности стоит обратить внимание при посещении Мьянмы?— Это хороший вопрос. Этой темой наше министерство пока активно не занималось. Однако над этим вопросом действительно нужно работать, это очень важно. По моему мнению и по моему опыту, в нашей стране бывает три вида стихийных бедствий: наводнения, циклоны и землетрясения. При этом наводнения и циклоны можно предсказать заранее, рассчитав свои действия, получив соответствующее уведомление с предупреждением. Конечно, землетрясения непредсказуемы, но на их случай существуют инструкции безопасности, которые надо соблюдать. Что касается наводнений и циклонов, у нас есть метеорологический департамент, своевременно предоставляющий информацию об этих стихийных бедствиях. Мы сейчас работаем над тем, чтобы эта информация была доступна в реальном времени на нашем официальном сайте, а также в будущем на горячей линии для туристов.— Ощущаете ли вы на себе влияние санкций в том, что касается развития туризма с Россией? Как вы относитесь к политике односторонних санкций со стороны некоторых государств в отношении туристов?— Геополитическая специфика нашей страны такова, что мы изначально сами находимся под санкциями. Так что наши санкции не связаны с тем, что мы активно и близко работаем с Российской Федерацией — мы и сами непосредственно находимся под санкциями. Так что развитие отношений с Россией не влияет на уровень санкционного давления на нас.Однако, отвечая на ваш вопрос, хотелось бы описать, как туристический сектор Мьянмы ощущает на себе влияние санкционного давления. Во-первых, санкции влияют на информационное поле. Как вы знаете, существуют официальные порталы, где размещаются рекомендации туристам о том, какие страны безопасно посещать. Наша страна уже давно исчезла с карт этих сайтов. То есть обычные туристы из разных стран уже не увидят информацию о туризме в нашей стране в открытых источниках и не приедут к нам. Это очень сильно вредит туризму в нашей стране.Второй момент связан с международными платежными системами Visa и Mastercard. Сейчас они не работают у вас, и у нас тоже есть с ними проблемы. Туристы из других стран обычно используют именно эти карты.Если для граждан России у нас 30-дневный безвизовый режим, то гражданам других стран необходимо получить визу в Мьянму, оплатив за нее визовый сбор в 50 долларов. А как оплатить этот сбор, если карты не работают? Сейчас эти платежные системы не функционируют, и туристы не могут заплатить за свои визы, соответственно, поэтому они не приезжают к нам. Мы надеемся решить эту проблему тем, что сейчас активно развиваем применение карт "Мир" в стране. Это решит вопросы не только для ваших туристов, но и для туристов из государств СНГ и других стран, которые применяют карты "Мир". Им тогда станет легче получать визы в нашу страну.Наше население тоже в будущем заинтересуется получением карт "Мир" — для путешествия в вашу страну и соседние с вами страны. Они делают односторонние санкции, а мы сделаем многополярный мир — через туризм.— То есть можно говорить о том, что в будущем карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме?— Конечно, такие перспективы есть. Я обязательно добьюсь того, чтобы карту "Мир" могли применять здесь не только россияне, но и граждане других стран. Тогда они также смогут получить визу в Мьянму. Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз.— Россия тоже очень гостеприимная страна, где есть свои красивые города, памятники истории, величественные пейзажи и природные объекты. Посетители из Азии обычно любят Москву и Санкт-Петербург, Мурманск с его полярным сиянием, самый восточный европейский город — Владивосток и многие другие. Вы упоминали, что важным условием для турпотока в Россию из Мьянмы будет запуск прямых рейсов. Но будет ли такое направление интересно вашим соотечественникам?— Это интересное направление, и я со своей стороны тоже буду помогать сделать так, чтобы про Россию в нашей стране узнали больше, чтобы у народа появилось желание поехать в Россию. Туризм работает, только когда страны получают взаимные выгоды.Я лично тоже была в России, в двух городах — во Владивостоке, где красивое побережье и особенная атмосфера прибрежного города, а также в Санкт-Петербурге, очень красивом историческом европейском городе, известном своим искусством. Поэтому я считаю, что нашим гражданам тоже понравятся такие поездки.Для вашего понимания, у нас выездной туризм состоит из трех ответвлений, трех ступеней. В первую очередь наши туристы едут в Бангкок, Сингапур или Малайзию, то есть все еще остаются в нашем регионе. Это очень популярно, очень развито — многие выбирают именно эти страны. Затем есть вторая ступень для нашего туризма — это туристический рынок Южной Кореи и Японии. Это все еще в Азии, то есть культурного шока еще нет, но расстояние уже достаточно большое. Наконец, раньше у нас был третий рынок — страны Европы и даже США. Но сейчас этот рынок отсутствует. Можно заменить эти направления Россией, заполнить российским рынком пробел на третьей ступени.— С каким посланием вы бы хотели обратиться к российским читателям?— Хотелось бы подчеркнуть следующий момент: то, что мы сейчас обсуждаем и чем занимаемся, происходит на уровне правительств. С вашей стороны это министерство экономического развития, которое отвечает за туризм на данный момент. Между нашими министерствами подписан меморандум о взаимопонимании. Меморандумы также подписаны и в бизнес-секторе, между российскими и мьянманскими туроператорами. Сейчас мы стараемся содействовать подписанию соглашений между турагентствами.Что касается таможни, Мьянма ничем не отличается от других стран на карте мира. У нас тоже применяют международные практики, нет никаких отличий и затруднительных моментов. Поэтому можете чувствовать себя комфортно в этом плане. Конечно, наркотики и оружие нельзя ввозить и вывозить. Но обычные вещи, которые туристы привыкли брать с собой в путешествие, привозить в Мьянму можно.Еще хочу подчеркнуть, что для граждан России на государственном уровне гарантирован безопасный туризм в Мьянме. Мы приветствуем и ждем вас. И, как мы обсуждали, с появлением прямых рейсов мы также с удовольствием приедем к вам. Так что наше сотрудничество очень перспективное. И в конце хотелось бы еще раз пригласить российских туристов к нам!

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Артем Смирнов

интервью, мьянма, россия, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)