https://ria.ru/20240727/kitay-1962325444.html
В Китае предупредили об опасности ракет США на Филиппинах
В Китае предупредили об опасности ракет США на Филиппинах - РИА Новости, 27.07.2024
В Китае предупредили об опасности ракет США на Филиппинах
Если Филиппины разместят у себя ракеты средней дальности США, это создаст напряженность в регионе и приведет к гонке вооружений, завил глава МИД КНР Ван И в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:43
2024-07-27T07:43
2024-07-27T07:43
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Если Филиппины разместят у себя ракеты средней дальности США, это создаст напряженность в регионе и приведет к гонке вооружений, завил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало. Встреча Ван И и Манало состоялась в пятницу во Вьентьяне. "Размещение на Филиппинах ракет средней дальности США создаст напряженность и конфронтацию в регионе и спровоцирует гонку вооружений", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР. Дипломат отметил, что такая ситуация совершенно не соответствует интересам филиппинского народа. Ван И подчеркнул, что сегодня китайско-филиппинские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и вызовами, находятся на перепутье и стоят перед выбором, в каком направлении развиваться. Говоря о ситуации в Южно-Китайском море Ван И отметил, что Китай будет принимать решительные ответные меры в случае "невыполнения Филиппинами своих обязательств". Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США в апреле развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран. Глава МИД обороны Китая на встрече с американским коллегой 31 мая также резко раскритиковал развертывание пусковой установки на Филиппинах, подчеркнув, что это представляет собой угрозу региональной безопасности.
https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html
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в мире, сша, филиппины, китай, ван и (политик)
В мире, США, Филиппины, Китай, Ван И (политик)
В Китае предупредили об опасности ракет США на Филиппинах
Ван И: размещение ракет США на Филиппинах спровоцирует гонку вооружений
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Если Филиппины разместят у себя ракеты средней дальности США, это создаст напряженность в регионе и приведет к гонке вооружений, завил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало.
Встреча Ван И и Манало состоялась в пятницу во Вьентьяне.
"Размещение на Филиппинах ракет средней дальности США создаст напряженность и конфронтацию в регионе и спровоцирует гонку вооружений", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Дипломат отметил, что такая ситуация совершенно не соответствует интересам филиппинского народа.
Ван И подчеркнул, что сегодня китайско-филиппинские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и вызовами, находятся на перепутье и стоят перед выбором, в каком направлении развиваться. Говоря о ситуации в Южно-Китайском море Ван И отметил, что Китай будет принимать решительные ответные меры в случае "невыполнения Филиппинами своих обязательств".
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США
нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США в апреле развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах
в рамках совместных учений двух стран.
Глава МИД обороны Китая на встрече с американским коллегой 31 мая также резко раскритиковал развертывание пусковой установки на Филиппинах, подчеркнув, что это представляет собой угрозу региональной безопасности.