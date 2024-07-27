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В Китае при взрыве на заводе погибли пять человек
В Китае при взрыве на заводе погибли пять человек - РИА Новости, 27.07.2024
В Китае при взрыве на заводе погибли пять человек
Пять человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва на металлургическом заводе в центральной китайской провинции Хэнань, сообщают в субботу местные... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:08
2024-07-27T06:08
2024-07-27T06:08
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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Пять человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва на металлургическом заводе в центральной китайской провинции Хэнань, сообщают в субботу местные власти. Согласно информации управления по чрезвычайным ситуациям города Юнчэн провинции Хэнань, в пятницу в 18.32 (13.32 мск) на одном из предприятий в промышленном парке города произошел взрыв. Отмечается, что взорвался кристаллизатор при производстве алюминиевых штанг. "Пять человек погибли, 14 получили легкие травмы", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся восстановительные работы и расследование причин аварии. Ответственные лица предприятия задержаны.
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в мире, хэнань, китай
В Китае при взрыве на заводе погибли пять человек
В Китае при взрыве на металлургическом заводе погибли пять человек, 14 ранены
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Пять человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва на металлургическом заводе в центральной китайской провинции Хэнань, сообщают в субботу местные власти.
Согласно информации управления по чрезвычайным ситуациям города Юнчэн провинции Хэнань, в пятницу в 18.32 (13.32 мск) на одном из предприятий в промышленном парке города произошел взрыв. Отмечается, что взорвался кристаллизатор при производстве алюминиевых штанг.
"Пять человек погибли, 14 получили легкие травмы", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся восстановительные работы и расследование причин аварии. Ответственные лица предприятия задержаны.