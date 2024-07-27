https://ria.ru/20240727/kitaj-1962403799.html

Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса

Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса - РИА Новости, 27.07.2024

Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса

Китай не потерпит давления или шантажа со стороны США в контексте украинского кризиса, примет решительные и эффективные меры для защиты своих интересов и... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:37

2024-07-27T17:37

2024-07-27T17:37

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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Китай не потерпит давления или шантажа со стороны США в контексте украинского кризиса, примет решительные и эффективные меры для защиты своих интересов и законных прав, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча Ван И и Блинкена состоялась в субботу в Лаосе на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам Ван И, позиция КНР по украинскому вопросу ясная, Пекин будет продолжать способствовать миру и переговорам. Дипломат подчеркнул, что США следует прекратить введение односторонних санкций и применение "юрисдикции длинной руки" (экстерриториальное распространение законодательства) без разбора. "Мы не потерпим давления или шантажа и примем решительные и эффективные меры для защиты своих основных интересов и законных прав", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.

https://ria.ru/20240720/kitay-1960720600.html

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китай

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