Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса
Глава МИД Ван И: Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса
© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Китай не потерпит давления или шантажа со стороны США в контексте украинского кризиса, примет решительные и эффективные меры для защиты своих интересов и законных прав, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Встреча Ван И и Блинкена состоялась в субботу в Лаосе на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
НАТО бросает Пекину вызов, Китай дает неожиданный ответ
20 июля, 08:00
По словам Ван И, позиция КНР по украинскому вопросу ясная, Пекин будет продолжать способствовать миру и переговорам. Дипломат подчеркнул, что США следует прекратить введение односторонних санкций и применение "юрисдикции длинной руки" (экстерриториальное распространение законодательства) без разбора.
«
"Мы не потерпим давления или шантажа и примем решительные и эффективные меры для защиты своих основных интересов и законных прав", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Запад упустил время — Китай останется лидером
15 июля, 08:00