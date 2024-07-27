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Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса - РИА Новости, 27.07.2024
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17:37 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/kitaj-1962403799.html
Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса
Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса - РИА Новости, 27.07.2024
Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса
Китай не потерпит давления или шантажа со стороны США в контексте украинского кризиса, примет решительные и эффективные меры для защиты своих интересов и... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:37
2024-07-27T17:37
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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Китай не потерпит давления или шантажа со стороны США в контексте украинского кризиса, примет решительные и эффективные меры для защиты своих интересов и законных прав, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча Ван И и Блинкена состоялась в субботу в Лаосе на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам Ван И, позиция КНР по украинскому вопросу ясная, Пекин будет продолжать способствовать миру и переговорам. Дипломат подчеркнул, что США следует прекратить введение односторонних санкций и применение "юрисдикции длинной руки" (экстерриториальное распространение законодательства) без разбора. "Мы не потерпим давления или шантажа и примем решительные и эффективные меры для защиты своих основных интересов и законных прав", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
https://ria.ru/20240720/kitay-1960720600.html
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китай, сша, в мире
Китай, США, В мире
Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса

Глава МИД Ван И: Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Китай не потерпит давления или шантажа со стороны США в контексте украинского кризиса, примет решительные и эффективные меры для защиты своих интересов и законных прав, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Встреча Ван И и Блинкена состоялась в субботу в Лаосе на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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20 июля, 08:00
По словам Ван И, позиция КНР по украинскому вопросу ясная, Пекин будет продолжать способствовать миру и переговорам. Дипломат подчеркнул, что США следует прекратить введение односторонних санкций и применение "юрисдикции длинной руки" (экстерриториальное распространение законодательства) без разбора.
«
"Мы не потерпим давления или шантажа и примем решительные и эффективные меры для защиты своих основных интересов и законных прав", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
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