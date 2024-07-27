https://ria.ru/20240727/kirsanov-1962400626.html

Адвокат Кирсанов опроверг информацию о своем задержании

Адвокат Кирсанов опроверг информацию о своем задержании - РИА Новости, 27.07.2024

Адвокат Кирсанов опроверг информацию о своем задержании

Российский адвокат Алексей Кирсанов опроверг РИА Новости свое задержание, о котором писали в Telegram-каналах, признанных нежелательными СМИ и иноагентами на... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:14

2024-07-27T17:14

2024-07-27T17:18

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский адвокат Алексей Кирсанов опроверг РИА Новости свое задержание, о котором писали в Telegram-каналах, признанных нежелательными СМИ и иноагентами на территории РФ. "Вы первая, от кого я это узнал", — ответил адвокат на вопрос корреспондента РИА Новости о публикациях про его задержание. Алексей Кирсанов - председатель коллегии адвокатов "Инконсалт", вице-президент Гильдии Российских Адвокатов, кандидат юридических наук. В числе известных текущих уголовных дел Кирсанова - защита (совместно с коллегами) бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, пересмотр приговора которого сейчас рассматривает Мосгорсуд. Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО. Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. В суде он еще раз подчеркнул, что "это решение осознанно", он признает вину в мошенничестве и коммерческом подкупе (статьи 159 и 204 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей. Ранее Кирсанов защищал предпринимателя, вице-президент "Опоры России" Павла Сигала, которого обвиняли в махинациях с материнским капиталом на сумму 10,5 млрд рублей, задействовав при этом порядка 400 фирм. Дело было прекращено. Кроме того, адвокат - член Королевского института арбитров CIArb (Великобритания).

https://ria.ru/20240726/inoagent-1962217116.html

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происшествия, справки, россия, великобритания, михаил абызов, александр пелипас, павел сигал, открытое правительство, московский городской суд