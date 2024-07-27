https://ria.ru/20240727/kiev-1962400466.html

"Полный коллапс": в Киеве заговорили о начале голода на Украине

"Полный коллапс": в Киеве заговорили о начале голода на Украине - РИА Новости, 27.07.2024

"Полный коллапс": в Киеве заговорили о начале голода на Украине

В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, утверждает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:13

2024-07-27T17:13

2024-07-27T17:13

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, утверждает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По словам аналитика, в случае сохранении существующего темпа разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен."Вполне возможно, что зерна на продовольствие уже не останется, его уже продают активно. Останется где-то на пару месяцев. Можно ориентироваться, что к февралю в стране начнется голод", — заявил он.Как отметил Соскин, "полный коллапс" экономики наступит уже осенью, а недостаток продовольствия, по его словам, приведет к состоянию гражданской войны.В четверг социологическая служба Центра Разумкова опубликовала исследование, согласно которому трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, а девяти процентам не хватает даже на питание. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962388153.html

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