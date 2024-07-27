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"Полный коллапс": в Киеве заговорили о начале голода на Украине - РИА Новости, 27.07.2024
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17:13 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/kiev-1962400466.html
"Полный коллапс": в Киеве заговорили о начале голода на Украине
"Полный коллапс": в Киеве заговорили о начале голода на Украине - РИА Новости, 27.07.2024
"Полный коллапс": в Киеве заговорили о начале голода на Украине
В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, утверждает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:13
2024-07-27T17:13
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, утверждает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По словам аналитика, в случае сохранении существующего темпа разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен."Вполне возможно, что зерна на продовольствие уже не останется, его уже продают активно. Останется где-то на пару месяцев. Можно ориентироваться, что к февралю в стране начнется голод", — заявил он.Как отметил Соскин, "полный коллапс" экономики наступит уже осенью, а недостаток продовольствия, по его словам, приведет к состоянию гражданской войны.В четверг социологическая служба Центра Разумкова опубликовала исследование, согласно которому трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, а девяти процентам не хватает даже на питание. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.
https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962388153.html
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
"Полный коллапс": в Киеве заговорили о начале голода на Украине

Соскин: в феврале на Украине начнется голод

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, утверждает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
По словам аналитика, в случае сохранении существующего темпа разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен.
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"Вполне возможно, что зерна на продовольствие уже не останется, его уже продают активно. Останется где-то на пару месяцев. Можно ориентироваться, что к февралю в стране начнется голод", — заявил он.
Как отметил Соскин, "полный коллапс" экономики наступит уже осенью, а недостаток продовольствия, по его словам, приведет к состоянию гражданской войны.
В четверг социологическая служба Центра Разумкова опубликовала исследование, согласно которому трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, а девяти процентам не хватает даже на питание. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.
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