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Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области - РИА Новости, 27.07.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
17:22 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/khrust-1962402127.html
Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области
Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области - РИА Новости, 27.07.2024
Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области
Житель Египта стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту, который впервые провели на празднике "Истобенский огурец" в Кировской области, сообщает... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:22
2024-07-27T17:22
кировская область
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Житель Египта стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту, который впервые провели на празднике "Истобенский огурец" в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Фестиваль народного творчества и юмора под названием "Истобенский огурец" проводится в селе Истобенск Оричевского района в последнюю субботу июля с 1996 года. Село называют "огуречной столицей России" за необыкновенно вкусные и хрустящие соленые огурцы. "Истобенский огурец" - это уже бренд Кировской области. В год 650-летия столицы нашего региона - города Кирова - праздник стал международным, и сегодня здесь проходит мировой чемпионат по огуречному хрусту", - заявил на открытии необычных состязаний заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. В чемпионате по огуречному хрусту приняли участие представители 13 стран: Бангладеш, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. "Из 40 участников отборочного тура в основной этап вышли 16. С помощью специального измерительного микрофона с индикацией в цифровом виде определялся обладатель самого громкого хруста. Победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибела", - говорится в сообщении. Победителю вручили дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой "Истобенского огурца".
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кировская область
Кировская область, Кировская область

Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиЖитель Египта стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту в Кировской области
Житель Египта стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту в Кировской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
Житель Египта стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Житель Египта стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту, который впервые провели на празднике "Истобенский огурец" в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фестиваль народного творчества и юмора под названием "Истобенский огурец" проводится в селе Истобенск Оричевского района в последнюю субботу июля с 1996 года. Село называют "огуречной столицей России" за необыкновенно вкусные и хрустящие соленые огурцы.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиПраздник "Истобенский огурец" в Кировской области
Праздник Истобенский огурец в Кировской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
Праздник "Истобенский огурец" в Кировской области
"Истобенский огурец" - это уже бренд Кировской области. В год 650-летия столицы нашего региона - города Кирова - праздник стал международным, и сегодня здесь проходит мировой чемпионат по огуречному хрусту", - заявил на открытии необычных состязаний заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
В чемпионате по огуречному хрусту приняли участие представители 13 стран: Бангладеш, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.
"Из 40 участников отборочного тура в основной этап вышли 16. С помощью специального измерительного микрофона с индикацией в цифровом виде определялся обладатель самого громкого хруста. Победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибела", - говорится в сообщении.
Победителю вручили дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой "Истобенского огурца".
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