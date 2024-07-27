Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиЖитель Египта стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту в Кировской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
Житель Египта стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту в Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Житель Египта стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту, который впервые провели на празднике "Истобенский огурец" в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фестиваль народного творчества и юмора под названием "Истобенский огурец" проводится в селе Истобенск Оричевского района в последнюю субботу июля с 1996 года. Село называют "огуречной столицей России" за необыкновенно вкусные и хрустящие соленые огурцы.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиПраздник "Истобенский огурец" в Кировской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
Праздник "Истобенский огурец" в Кировской области
"Истобенский огурец" - это уже бренд Кировской области. В год 650-летия столицы нашего региона - города Кирова - праздник стал международным, и сегодня здесь проходит мировой чемпионат по огуречному хрусту", - заявил на открытии необычных состязаний заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
"Из 40 участников отборочного тура в основной этап вышли 16. С помощью специального измерительного микрофона с индикацией в цифровом виде определялся обладатель самого громкого хруста. Победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибела", - говорится в сообщении.
Победителю вручили дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой "Истобенского огурца".