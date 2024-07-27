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Протоиерей рассказал о первом христианском подвиге в Херсонесе - РИА Новости, 27.07.2024
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14:14 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/khersones-1962374368.html
Протоиерей рассказал о первом христианском подвиге в Херсонесе
Протоиерей рассказал о первом христианском подвиге в Херсонесе - РИА Новости, 27.07.2024
Протоиерей рассказал о первом христианском подвиге в Херсонесе
Благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта в преддверии открытия историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T14:14
2024-07-27T14:14
севастополь
херсонес
россия
сергий халюта
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта в преддверии открытия историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе рассказал, что первым христианским подвигом в Херсонесе было чудо, совершенное во время молитвы Андрея Первозванного, в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим". "Первый подвиг, который совершил здесь первый христианин, - это был подвиг апостола Андрея Первозванного. Здесь апостол был достаточно долго, и здесь было совершено чудо апостола, когда он молился на высоком камне на берегу моря, молился о народе, о просвещении народа, живущего на этой земле. Камень стал как воск, стопы его отпечатались на этом камне. Впоследствии многие херсонеситы приходили к этому месту, черпали воду из его стопы, молились и получали исцеление", - рассказал протоиерей.Президент России Владимир Путин впервые озвучил идею создания историко-культурного центра христианства на этом месте в 2015 году. Новый парк получился масштабным: его территория занимает 24 гектара, 2 тысячи военных строителей на протяжении трех лет трудились на объектах в круглосуточном режиме. На подготовительном этапе было сделано 6 миллионов археологических находок, из них 300 тысяч имеют музейное значение и пополнят новые экспозиции. В парке откроют Музей античности и Византии, Музей христианства, Музей Крыма и Новороссии, паломнический и молодежный центры. А также ремесленный квартал X века, где можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху князя Владимира. Комплекс будет доступен для посещения с 30 июля в тестовом режиме.
https://ria.ru/20240727/putin-1962350518.html
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севастополь, херсонес, россия, сергий халюта
Севастополь, Херсонес, Россия, Сергий Халюта
Протоиерей рассказал о первом христианском подвиге в Херсонесе

Протоиерей Халюта рассказал о подвиге апостола Андрея в Херсонесе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПамятник Андрею Первозванному в Херсонесе Таврическом
Памятник Андрею Первозванному в Херсонесе Таврическом - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Памятник Андрею Первозванному в Херсонесе Таврическом
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта в преддверии открытия историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе рассказал, что первым христианским подвигом в Херсонесе было чудо, совершенное во время молитвы Андрея Первозванного, в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим".
«
"Первый подвиг, который совершил здесь первый христианин, - это был подвиг апостола Андрея Первозванного. Здесь апостол был достаточно долго, и здесь было совершено чудо апостола, когда он молился на высоком камне на берегу моря, молился о народе, о просвещении народа, живущего на этой земле. Камень стал как воск, стопы его отпечатались на этом камне. Впоследствии многие херсонеситы приходили к этому месту, черпали воду из его стопы, молились и получали исцеление", - рассказал протоиерей.
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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Вчера, 11:00
Президент России Владимир Путин впервые озвучил идею создания историко-культурного центра христианства на этом месте в 2015 году. Новый парк получился масштабным: его территория занимает 24 гектара, 2 тысячи военных строителей на протяжении трех лет трудились на объектах в круглосуточном режиме. На подготовительном этапе было сделано 6 миллионов археологических находок, из них 300 тысяч имеют музейное значение и пополнят новые экспозиции.
В парке откроют Музей античности и Византии, Музей христианства, Музей Крыма и Новороссии, паломнический и молодежный центры. А также ремесленный квартал X века, где можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху князя Владимира.
Комплекс будет доступен для посещения с 30 июля в тестовом режиме.
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Путин рассказал о задачах парка "Новый Херсонес" в Севастополе
Вчера, 10:56
 
СевастопольХерсонесРоссияСергий Халюта
 
 
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