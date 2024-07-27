Протоиерей рассказал о первом христианском подвиге в Херсонесе
Протоиерей Халюта рассказал о подвиге апостола Андрея в Херсонесе
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПамятник Андрею Первозванному в Херсонесе Таврическом
Памятник Андрею Первозванному в Херсонесе Таврическом
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта в преддверии открытия историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе рассказал, что первым христианским подвигом в Херсонесе было чудо, совершенное во время молитвы Андрея Первозванного, в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим".
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"Первый подвиг, который совершил здесь первый христианин, - это был подвиг апостола Андрея Первозванного. Здесь апостол был достаточно долго, и здесь было совершено чудо апостола, когда он молился на высоком камне на берегу моря, молился о народе, о просвещении народа, живущего на этой земле. Камень стал как воск, стопы его отпечатались на этом камне. Впоследствии многие херсонеситы приходили к этому месту, черпали воду из его стопы, молились и получали исцеление", - рассказал протоиерей.
Президент России Владимир Путин впервые озвучил идею создания историко-культурного центра христианства на этом месте в 2015 году. Новый парк получился масштабным: его территория занимает 24 гектара, 2 тысячи военных строителей на протяжении трех лет трудились на объектах в круглосуточном режиме. На подготовительном этапе было сделано 6 миллионов археологических находок, из них 300 тысяч имеют музейное значение и пополнят новые экспозиции.
В парке откроют Музей античности и Византии, Музей христианства, Музей Крыма и Новороссии, паломнический и молодежный центры. А также ремесленный квартал X века, где можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху князя Владимира.
Комплекс будет доступен для посещения с 30 июля в тестовом режиме.