https://ria.ru/20240727/khamatova-1962417290.html

МИД Украины резко высказался о Чулпан Хаматовой

МИД Украины резко высказался о Чулпан Хаматовой - РИА Новости, 27.07.2024

МИД Украины резко высказался о Чулпан Хаматовой

МИД Украины в соцсети Х осудил участие Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T19:09

2024-07-27T19:09

2024-07-27T21:07

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МИД Украины в соцсети Х осудил участие Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале."Чулпан Хаматова, <…> снимается в фильме "Тихая жизнь" на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы", — говорится в посте.В ведомстве утверждают, что такие люди не должны находиться на красной дорожке мероприятия.Хаматова после начала российской спецоперации на Украине уехала из России в Латвию и уволилась из театра "Современник". В интервью местному телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".

https://ria.ru/20240620/latviya-1954124132.html

https://ria.ru/20240119/khamatova-1922425164.html

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украина, россия, латвия, чулпан хаматова, в мире