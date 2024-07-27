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МИД Украины резко высказался о Чулпан Хаматовой - РИА Новости, 27.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:09 27.07.2024 (обновлено: 21:07 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/khamatova-1962417290.html
МИД Украины резко высказался о Чулпан Хаматовой
МИД Украины резко высказался о Чулпан Хаматовой - РИА Новости, 27.07.2024
МИД Украины резко высказался о Чулпан Хаматовой
МИД Украины в соцсети Х осудил участие Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T19:09
2024-07-27T21:07
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МИД Украины в соцсети Х осудил участие Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале."Чулпан Хаматова, &lt;…&gt; снимается в фильме "Тихая жизнь" на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы", — говорится в посте.В ведомстве утверждают, что такие люди не должны находиться на красной дорожке мероприятия.Хаматова после начала российской спецоперации на Украине уехала из России в Латвию и уволилась из театра "Современник". В интервью местному телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".
https://ria.ru/20240620/latviya-1954124132.html
https://ria.ru/20240119/khamatova-1922425164.html
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украина, россия, латвия, чулпан хаматова, в мире
Украина, Россия, Латвия, Чулпан Хаматова, Культура, В мире
МИД Украины резко высказался о Чулпан Хаматовой

МИД Украины выступил против участия Хаматовой в кинофестивале в Венеции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧулпан Хаматова
Чулпан Хаматова - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чулпан Хаматова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МИД Украины в соцсети Х осудил участие Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале.
"Чулпан Хаматова, <…> снимается в фильме "Тихая жизнь" на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы", — говорится в посте.
Актриса Чулпан Хаматова во время интервью в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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В ведомстве утверждают, что такие люди не должны находиться на красной дорожке мероприятия.
Хаматова после начала российской спецоперации на Украине уехала из России в Латвию и уволилась из театра "Современник". В интервью местному телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".
Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий РФ 2014 г. за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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