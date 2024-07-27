https://ria.ru/20240727/kaspijsk-1962339734.html

ФСБ предотвратила теракты в Дагестане

ФСБ предотвратила теракты в Дагестане - РИА Новости, 27.07.2024

ФСБ предотвратила теракты в Дагестане

Сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили серию терактов в Дагестане, которую планировали три жителя Каспийска, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:46

2024-07-27T09:46

2024-07-27T11:03

каспийск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили серию терактов в Дагестане, которую планировали три жителя Каспийска, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. "В результате проведенных мероприятий в городе Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, <…> граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма", — говорится в релизе. Дома у задержанных провели обыски, во время которых обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Фигуранты дали признательные показания. Один из них рассказал, что они планировали напасть на полицейских, которые патрулируют улицы."В нашем кругу мы считали сотрудников правоохранительных органов кафирами и считали, что их можно убивать", — добавил задержанный.Для этого они купили ножи. Причем для конспирации оружие боевики называли удочками, а взрывное устройство — шпагой.Кроме того, они собирались взорвать церковь на улице Ленина, напротив спортзала "Молот". В этом месте в Каспийске расположен храм Казанской иконы Божией Матери.Против них возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Организация террористического сообщества и участие в нем" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240401/dagestan-1937093011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание боевиков, планировавших взорвать церковь Казанской иконы Божией матери ФСБ показала кадры задержания боевиков, планировавших взорвать церковь иконы Казанской Божией матери в Каспийске. 2024-07-27T09:46 true PT3M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каспийск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность