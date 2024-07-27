https://ria.ru/20240727/kaspijsk-1962339734.html
ФСБ предотвратила теракты в Дагестане
ФСБ предотвратила теракты в Дагестане - РИА Новости, 27.07.2024
ФСБ предотвратила теракты в Дагестане
Сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили серию терактов в Дагестане, которую планировали три жителя Каспийска, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:46
2024-07-27T09:46
2024-07-27T11:03
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безопасность
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили серию терактов в Дагестане, которую планировали три жителя Каспийска, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. "В результате проведенных мероприятий в городе Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, <…> граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма", — говорится в релизе. Дома у задержанных провели обыски, во время которых обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Фигуранты дали признательные показания. Один из них рассказал, что они планировали напасть на полицейских, которые патрулируют улицы."В нашем кругу мы считали сотрудников правоохранительных органов кафирами и считали, что их можно убивать", — добавил задержанный.Для этого они купили ножи. Причем для конспирации оружие боевики называли удочками, а взрывное устройство — шпагой.Кроме того, они собирались взорвать церковь на улице Ленина, напротив спортзала "Молот". В этом месте в Каспийске расположен храм Казанской иконы Божией Матери.Против них возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Организация террористического сообщества и участие в нем" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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Задержание боевиков, планировавших взорвать церковь Казанской иконы Божией матери
ФСБ показала кадры задержания боевиков, планировавших взорвать церковь иконы Казанской Божией матери в Каспийске.
2024-07-27T09:46
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каспийск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Каспийск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ предотвратила теракты в Дагестане
ФСБ задержала в Каспийске трех местных жителей, планировавших совершить теракты
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили серию терактов в Дагестане, которую планировали три жителя Каспийска, сообщил Центр общественных связей
спецслужбы.
«
"В результате проведенных мероприятий в городе Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, <…> граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма", — говорится в релизе.
Дома у задержанных провели обыски, во время которых обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.
Фигуранты дали признательные показания. Один из них рассказал, что они планировали напасть на полицейских, которые патрулируют улицы.
"В нашем кругу мы считали сотрудников правоохранительных органов кафирами и считали, что их можно убивать", — добавил задержанный.
Для этого они купили ножи. Причем для конспирации оружие боевики называли удочками, а взрывное устройство — шпагой.
Кроме того, они собирались взорвать церковь на улице Ленина, напротив спортзала "Молот". В этом месте в Каспийске расположен храм Казанской иконы Божией Матери.
Против них возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Организация террористического сообщества и участие в нем" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".