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Харрис в августе назовет кандидата на пост вице-президента, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2024
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19:01 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/kandidat-1962416211.html
Харрис в августе назовет кандидата на пост вице-президента, пишут СМИ
Харрис в августе назовет кандидата на пост вице-президента, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2024
Харрис в августе назовет кандидата на пост вице-президента, пишут СМИ
Вице-президент США Камала Харрис, вступившая в борьбу за высший государственный пост от Демократической партии, в начале августа планирует объявить о... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T19:01
2024-07-27T19:01
в мире
сша
северная каролина
пенсильвания
камала харрис
пит буттиджич
энди бешир
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, вступившая в борьбу за высший государственный пост от Демократической партии, в начале августа планирует объявить о кандидатуре своего вице-президента, передает в субботу телеканал CNN со ссылкой на близкие к Харрис источники. Как отмечают собеседники, от данного решения политика отделяет меньше двух недель. По их словам, среди наиболее вероятных кандидатов фигурируют губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от штата Аризона Марк Келли. Другими возможными претендентами на данную роль являются действующий министр транспорта США Пит Буттиджич, которого с Харрис связывают тесные рабочие отношения, а также губернаторы Кентукки и Миннесоты Энди Бешир и Тим Уолц. "Вице-президент выберет того, с кем ей будет комфортно, и кто потенциально сам готов стать президентом", - рассказал один из демократов на условиях анонимности, подчеркнув, что на данном этапе Харрис не раскрывает карты никому из своих фаворитов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
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в мире, сша, северная каролина, пенсильвания, камала харрис, пит буттиджич, энди бешир, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Северная Каролина, Пенсильвания, Камала Харрис, Пит Буттиджич, Энди Бешир, Выборы президента США — 2024
Харрис в августе назовет кандидата на пост вице-президента, пишут СМИ

CNN: Харрис в начале августа объявит своего кандидата на пост вице-президента

© AP Photo / Evan VucciКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, вступившая в борьбу за высший государственный пост от Демократической партии, в начале августа планирует объявить о кандидатуре своего вице-президента, передает в субботу телеканал CNN со ссылкой на близкие к Харрис источники.
Как отмечают собеседники, от данного решения политика отделяет меньше двух недель. По их словам, среди наиболее вероятных кандидатов фигурируют губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от штата Аризона Марк Келли. Другими возможными претендентами на данную роль являются действующий министр транспорта США Пит Буттиджич, которого с Харрис связывают тесные рабочие отношения, а также губернаторы Кентукки и Миннесоты Энди Бешир и Тим Уолц.
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"Вице-президент выберет того, с кем ей будет комфортно, и кто потенциально сам готов стать президентом", - рассказал один из демократов на условиях анонимности, подчеркнув, что на данном этапе Харрис не раскрывает карты никому из своих фаворитов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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