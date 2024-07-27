Харрис в августе назовет кандидата на пост вице-президента, пишут СМИ
CNN: Харрис в начале августа объявит своего кандидата на пост вице-президента
© AP Photo / Evan VucciКамала Харрис
© AP Photo / Evan Vucci
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, вступившая в борьбу за высший государственный пост от Демократической партии, в начале августа планирует объявить о кандидатуре своего вице-президента, передает в субботу телеканал CNN со ссылкой на близкие к Харрис источники.
Как отмечают собеседники, от данного решения политика отделяет меньше двух недель. По их словам, среди наиболее вероятных кандидатов фигурируют губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от штата Аризона Марк Келли. Другими возможными претендентами на данную роль являются действующий министр транспорта США Пит Буттиджич, которого с Харрис связывают тесные рабочие отношения, а также губернаторы Кентукки и Миннесоты Энди Бешир и Тим Уолц.
"Вице-президент выберет того, с кем ей будет комфортно, и кто потенциально сам готов стать президентом", - рассказал один из демократов на условиях анонимности, подчеркнув, что на данном этапе Харрис не раскрывает карты никому из своих фаворитов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
21 июля, 22:50