Рейтинг@Mail.ru
В Якутии за сутки потушили три лесных пожара - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/jakutija-1962327063.html
В Якутии за сутки потушили три лесных пожара
В Якутии за сутки потушили три лесных пожара - РИА Новости, 27.07.2024
В Якутии за сутки потушили три лесных пожара
Огнеборцы за сутки потушили в Якутии три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч га, самолеты-амфибии направят в два района, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:04
2024-07-27T08:04
происшествия
нюрбинский район
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745147015_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_2db8859bb82e341ed5b0bdac2401d0b0.jpg
ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Огнеборцы за сутки потушили в Якутии три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч га, самолеты-амфибии направят в два района, сообщает оперативный штаб республики. По информации региональных властей, на тушении природных пожаров в Якутии работают 1892 огнеборца и 183 единицы спецтехники. "За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара в Абыйском, Таттинском и Нюрбинском районах общей площадью 16 741 га. Локализовано 6 лесных пожаров в Ленском, Мирнинском, Олекминском и Усть-Майском районах общей площадью более 25 тысяч га. Вылеты самолетов-амфибий Бе-200 планируются в Верхневилюйский и Алданский районы. Самолёты-зондировщики находятся в режиме ожидания", - приводятся слова главного лесничего Якутии Андрея Коноплева. Он добавил, что на территории республики в настоящее время действуют 115 лесных пожаров и 1 ландшафтный (природный) на территории 21 муниципального образования. Ранее сообщалось о том, что лесные пожары возле двух сел удалось ликвидировать в Абыйском районе Якутии, огнеборцы готовятся к выезду из населенных пунктов.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
нюрбинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745147015_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa73069dfd37820acf61a50239393098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нюрбинский район, природные пожары в россии
Происшествия, Нюрбинский район, Природные пожары в России
В Якутии за сутки потушили три лесных пожара

В Якутии за сутки потушили три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в Якутии
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Огнеборцы за сутки потушили в Якутии три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч га, самолеты-амфибии направят в два района, сообщает оперативный штаб республики.
По информации региональных властей, на тушении природных пожаров в Якутии работают 1892 огнеборца и 183 единицы спецтехники.
«
"За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара в Абыйском, Таттинском и Нюрбинском районах общей площадью 16 741 га. Локализовано 6 лесных пожаров в Ленском, Мирнинском, Олекминском и Усть-Майском районах общей площадью более 25 тысяч га. Вылеты самолетов-амфибий Бе-200 планируются в Верхневилюйский и Алданский районы. Самолёты-зондировщики находятся в режиме ожидания", - приводятся слова главного лесничего Якутии Андрея Коноплева.
Он добавил, что на территории республики в настоящее время действуют 115 лесных пожаров и 1 ландшафтный (природный) на территории 21 муниципального образования.
Ранее сообщалось о том, что лесные пожары возле двух сел удалось ликвидировать в Абыйском районе Якутии, огнеборцы готовятся к выезду из населенных пунктов.
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Якутии применяют беспилотники на лесных пожарах
28 июня, 08:26
 
ПроисшествияНюрбинский районПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала