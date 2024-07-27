https://ria.ru/20240727/jakutija-1962327063.html
В Якутии за сутки потушили три лесных пожара
В Якутии за сутки потушили три лесных пожара - РИА Новости, 27.07.2024
В Якутии за сутки потушили три лесных пожара
Огнеборцы за сутки потушили в Якутии три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч га, самолеты-амфибии направят в два района, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:04
2024-07-27T08:04
2024-07-27T08:04
происшествия
нюрбинский район
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ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Огнеборцы за сутки потушили в Якутии три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч га, самолеты-амфибии направят в два района, сообщает оперативный штаб республики. По информации региональных властей, на тушении природных пожаров в Якутии работают 1892 огнеборца и 183 единицы спецтехники. "За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара в Абыйском, Таттинском и Нюрбинском районах общей площадью 16 741 га. Локализовано 6 лесных пожаров в Ленском, Мирнинском, Олекминском и Усть-Майском районах общей площадью более 25 тысяч га. Вылеты самолетов-амфибий Бе-200 планируются в Верхневилюйский и Алданский районы. Самолёты-зондировщики находятся в режиме ожидания", - приводятся слова главного лесничего Якутии Андрея Коноплева. Он добавил, что на территории республики в настоящее время действуют 115 лесных пожаров и 1 ландшафтный (природный) на территории 21 муниципального образования. Ранее сообщалось о том, что лесные пожары возле двух сел удалось ликвидировать в Абыйском районе Якутии, огнеборцы готовятся к выезду из населенных пунктов.
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происшествия, нюрбинский район, природные пожары в россии
Происшествия, Нюрбинский район, Природные пожары в России
В Якутии за сутки потушили три лесных пожара
В Якутии за сутки потушили три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч гектаров
ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Огнеборцы за сутки потушили в Якутии три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч га, самолеты-амфибии направят в два района, сообщает оперативный штаб республики.
По информации региональных властей, на тушении природных пожаров в Якутии работают 1892 огнеборца и 183 единицы спецтехники.
«
"За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара в Абыйском, Таттинском и Нюрбинском районах общей площадью 16 741 га. Локализовано 6 лесных пожаров в Ленском, Мирнинском, Олекминском и Усть-Майском районах общей площадью более 25 тысяч га. Вылеты самолетов-амфибий Бе-200 планируются в Верхневилюйский и Алданский районы. Самолёты-зондировщики находятся в режиме ожидания", - приводятся слова главного лесничего Якутии Андрея Коноплева.
Он добавил, что на территории республики в настоящее время действуют 115 лесных пожаров и 1 ландшафтный (природный) на территории 21 муниципального образования.
Ранее сообщалось о том, что лесные пожары возле двух сел удалось ликвидировать в Абыйском районе Якутии, огнеборцы готовятся к выезду из населенных пунктов.