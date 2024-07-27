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Израиль не оставит атаку на Голаны без ответа, заявил Нетаньяху
Израиль не оставит атаку на Голаны без ответа, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 27.07.2024
Израиль не оставит атаку на Голаны без ответа, заявил Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, которая произошла в субботу вечером, шиитское... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T22:45
2024-07-27T22:45
2024-07-27T23:02
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, которая произошла в субботу вечером, шиитское движение "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену", сообщила в субботу пресс-служба израильского премьера."Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку, и "Хезболлах" заплатит за это самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху.В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 11 человек.Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
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в мире, израиль, хезболла
В мире, Израиль, Хезболла
Израиль не оставит атаку на Голаны без ответа, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: "Хезболла" заплатит самую высокую цену за атаку на Голанские высоты
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, которая произошла в субботу вечером, шиитское движение "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену", сообщила в субботу пресс-служба израильского премьера.
"Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку, и "Хезболлах" заплатит за это самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 11 человек.
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах
" и Ливаном
.