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Мэр Горловки призвал не забывать имена погибших при обстреле в 2014 году - РИА Новости, 27.07.2024
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06:32 27.07.2024 (обновлено: 07:45 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/gorlovka-1962320840.html
Мэр Горловки призвал не забывать имена погибших при обстреле в 2014 году
Мэр Горловки призвал не забывать имена погибших при обстреле в 2014 году - РИА Новости, 27.07.2024
Мэр Горловки призвал не забывать имена погибших при обстреле в 2014 году
Мэр Горловки Иван Приходько в память о массированном артиллерийском обстреле города в 2014 году, который унес жизни 22 мирных жителей, заявил, что имена... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:32
2024-07-27T07:45
горловка
донецкая народная республика
донбасс
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
общество
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в память о массированном артиллерийском обстреле города в 2014 году, который унес жизни 22 мирных жителей, заявил, что имена погибших никогда не будут забыты, а виноватые в их гибели военные преступники не будут прощены. Двадцать седьмого июля 2014 года ВСУ обстреляли жилые кварталы Горловки, в результате обстрела погибли 22 жителя города, в том числе дети, женщины и пожилые люди. "Десять лет прошло с момента ужасающей трагедии, "кровавого воскресенья", одного из самых черных дней в истории Горловки, в истории всей Донецкой Народной Республики... Мы никогда не забудем эту трагическую дату, унесшую жизни мирных, ни в чем неповинных граждан, мы никогда не забудем имена невинно убиенных и вовек не простим военных преступников, виновных в гибели людей", - написал он в своем Telegram-канале. Двадцать седьмого июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
https://ria.ru/20240727/konflikt-1962319254.html
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горловка
донецкая народная республика
донбасс
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горловка, донецкая народная республика, донбасс, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, общество, россия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Общество, Россия
Мэр Горловки призвал не забывать имена погибших при обстреле в 2014 году

Мэр Горловки Приходько: имена погибших в 2014 году никогда не будут забыты

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в 2014 году
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в 2014 году - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в 2014 году. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в память о массированном артиллерийском обстреле города в 2014 году, который унес жизни 22 мирных жителей, заявил, что имена погибших никогда не будут забыты, а виноватые в их гибели военные преступники не будут прощены.
Двадцать седьмого июля 2014 года ВСУ обстреляли жилые кварталы Горловки, в результате обстрела погибли 22 жителя города, в том числе дети, женщины и пожилые люди.
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"Десять лет прошло с момента ужасающей трагедии, "кровавого воскресенья", одного из самых черных дней в истории Горловки, в истории всей Донецкой Народной Республики... Мы никогда не забудем эту трагическую дату, унесшую жизни мирных, ни в чем неповинных граждан, мы никогда не забудем имена невинно убиенных и вовек не простим военных преступников, виновных в гибели людей", - написал он в своем Telegram-канале.
Двадцать седьмого июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассИван ПриходькоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныОбществоРоссия
 
 
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