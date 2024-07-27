https://ria.ru/20240727/gorlovka-1962320840.html

Мэр Горловки призвал не забывать имена погибших при обстреле в 2014 году

Мэр Горловки призвал не забывать имена погибших при обстреле в 2014 году - РИА Новости, 27.07.2024

Мэр Горловки призвал не забывать имена погибших при обстреле в 2014 году

Мэр Горловки Иван Приходько в память о массированном артиллерийском обстреле города в 2014 году, который унес жизни 22 мирных жителей, заявил, что имена... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T06:32

2024-07-27T06:32

2024-07-27T07:45

горловка

донецкая народная республика

донбасс

иван приходько

денис пушилин

вооруженные силы украины

общество

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в память о массированном артиллерийском обстреле города в 2014 году, который унес жизни 22 мирных жителей, заявил, что имена погибших никогда не будут забыты, а виноватые в их гибели военные преступники не будут прощены. Двадцать седьмого июля 2014 года ВСУ обстреляли жилые кварталы Горловки, в результате обстрела погибли 22 жителя города, в том числе дети, женщины и пожилые люди. "Десять лет прошло с момента ужасающей трагедии, "кровавого воскресенья", одного из самых черных дней в истории Горловки, в истории всей Донецкой Народной Республики... Мы никогда не забудем эту трагическую дату, унесшую жизни мирных, ни в чем неповинных граждан, мы никогда не забудем имена невинно убиенных и вовек не простим военных преступников, виновных в гибели людей", - написал он в своем Telegram-канале. Двадцать седьмого июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.

https://ria.ru/20240727/konflikt-1962319254.html

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

россия

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горловка, донецкая народная республика, донбасс, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, общество, россия