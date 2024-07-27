Мэр Горловки призвал не забывать имена погибших при обстреле в 2014 году
Мэр Горловки Приходько: имена погибших в 2014 году никогда не будут забыты
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в 2014 году
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в 2014 году. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в память о массированном артиллерийском обстреле города в 2014 году, который унес жизни 22 мирных жителей, заявил, что имена погибших никогда не будут забыты, а виноватые в их гибели военные преступники не будут прощены.
Двадцать седьмого июля 2014 года ВСУ обстреляли жилые кварталы Горловки, в результате обстрела погибли 22 жителя города, в том числе дети, женщины и пожилые люди.
"Десять лет прошло с момента ужасающей трагедии, "кровавого воскресенья", одного из самых черных дней в истории Горловки, в истории всей Донецкой Народной Республики... Мы никогда не забудем эту трагическую дату, унесшую жизни мирных, ни в чем неповинных граждан, мы никогда не забудем имена невинно убиенных и вовек не простим военных преступников, виновных в гибели людей", - написал он в своем Telegram-канале.
Двадцать седьмого июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
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