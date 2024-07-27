https://ria.ru/20240727/golod-1962320611.html

АКРА назвало три региона в мире, которым грозит голод

АКРА назвало три региона в мире, которым грозит голод - РИА Новости, 27.07.2024

АКРА назвало три региона в мире, которым грозит голод

Проблема голода исторически характерна для беднейших стран Африки, в меньшей степени - для центральной Америки и некоторых стран Азии, однако проблема... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T06:27

2024-07-27T06:27

2024-07-27T10:56

африка

америка

азия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962349770_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f6f0e5be11091444496bfc6473b7827.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Проблема голода исторически характерна для беднейших стран Африки, в меньшей степени - для центральной Америки и некоторых стран Азии, однако проблема глобального голода за последние десятилетия "ушла из повестки", рассказал РИА Новости руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Согласно докладу ООН World Population Prospects, опубликованному ранее в июле, численность населения достигнет пика в этом столетии раньше, чем ожидалось, так как в некоторых крупнейших странах мира наблюдается снижение уровня рождаемости. Так, население планеты достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек к середине 2080-х годов с текущих 8,2 миллиарда, а к 2100 году оно постепенно снизится до 10,2 миллиарда, что на 6% меньше, чем предполагалось десять лет назад. Горчаков подчеркнул, что на данный момент в стремительном росте населения земли не видит риска глобального голода. "Проблема глобального голода, довольно популярная тема обсуждения в 70-е годы прошлого года, за последние десятилетия объективно ушла из повестки. С учетом развития современной логистики и технологий стало понятно, что за пределами катастрофических сценариев развития глобальный голод не является долгосрочной проблемой, что не отменяет высокую вероятность возникновения этой проблемы в ряде регионов и стран мира", - пояснил он. Эксперт, ссылаясь на последний доклад Global human index, отметил, что комплексный индекс существенно снизился за последние 10 лет, а многие страны (в том числе страны Африки), вышли из критической зоны согласно его методологии. Однако это не отменяет того факта, что проблема голода может обостряться в отдельных странах и регионах под влиянием вооруженных конфликтов, изменения климата, проблем с логистикой и под влиянием экономических кризисов. Прежде всего это касается стран, которые не обеспечивают себя продовольствием самостоятельно. "Исторически зона локализации проблем голода – беднейшие страны Африки, в меньшей степени – центральная Америка и некоторые страны Азии. Но Африканский континент демонстрирует одни из самых высоких темпов экономического роста, многие страны лидируют по объемам ПИИ (прямые иностранные инвестиции - ред.), активно развивается инфраструктура и логистика. Косвенно это снижает проблему голода прежде всего за счет увеличения плотности инфраструктуры, появления новых инвест проектов (и рабочих мест), роста доходов населения", - также уточнил Горчаков. В заключении он также добавил, что Россия есть и, как предполагает, будет и дальше одним из крупнейших в мире экспортеров целого ряда ключевых продовольственных товаров, в том числе в страны Африки.

https://ria.ru/20240702/evropa-1956745452.html

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

африка

америка

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, америка, азия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), оон, в мире