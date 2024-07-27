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В Германии высказались за сворачивание американских военных объектов - РИА Новости, 27.07.2024
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05:47 27.07.2024 (обновлено: 07:32 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/germaniya-1962319041.html
В Германии высказались за сворачивание американских военных объектов
В Германии высказались за сворачивание американских военных объектов - РИА Новости, 27.07.2024
В Германии высказались за сворачивание американских военных объектов
Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости высказался за сворачивание американских военных объектов на... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T05:47
2024-07-27T07:32
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости высказался за сворачивание американских военных объектов на территории Германии, отметив использование Вашингтоном местных баз для ведения своих конфликтов. "Мы видели, что войны в Афганистане, Ираке, а теперь на Украине велись с немецкой территории. С авиабазы "Рамштайн", из других мест: Висбадена, Графенвёра, Штутгарта (там также находятся военные объекты США в Германии - ред.). Это было бы невозможно, если бы у них не было там своего присутствия. Так что я полностью за то, что бы сказать "Пожалуйста, отправляйтесь домой", - заявил Нимайер. В этой связи собеседник считает, что возвращение экс-президента Дональда Трампа к власти в США было бы хорошей возможностью для Германии получить больше независимости от Вашингтона, поскольку Трамп "тоже не хочет слишком много тратить на размещение войск". "Все это Трамп уже говорил в прошлый президентский срок. Он не особенно хотел продолжать это, может быть, даже закрыл бы (базы в Германии). Именно в этом мы и заинтересованы. Мы бы сказали: "Да, пожалуйста, американцы, отправляйтесь домой. Будьте нашими друзьями, но не оккупируйте нас больше", - отметил политик. Немецкий Совет за Конституцию и Суверенитет со времен падения Берлинской стены выступает за написание и принятие для единой Германии новой конституции. Без нее у страны не может быть суверенитета в полной мере, объяснил Нимайер. Сейчас в Германии действует Основной закон от 1949 года, предполагавшийся как временная замена полноценной конституции.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
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в мире, германия, сша, дональд трамп
В мире, Германия, США, Дональд Трамп
В Германии высказались за сворачивание американских военных объектов

Нимайер выступил за сворачивание американских военных объектов в Германии

© U.S. Army/Markus RauchenbergerВоеннослужащий армии США управляет штурмовой машиной M1150
Военнослужащий армии США управляет штурмовой машиной M1150 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© U.S. Army/Markus Rauchenberger
Военнослужащий армии США управляет штурмовой машиной M1150. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости высказался за сворачивание американских военных объектов на территории Германии, отметив использование Вашингтоном местных баз для ведения своих конфликтов.
"Мы видели, что войны в Афганистане, Ираке, а теперь на Украине велись с немецкой территории. С авиабазы "Рамштайн", из других мест: Висбадена, Графенвёра, Штутгарта (там также находятся военные объекты США в Германии - ред.). Это было бы невозможно, если бы у них не было там своего присутствия. Так что я полностью за то, что бы сказать "Пожалуйста, отправляйтесь домой", - заявил Нимайер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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В этой связи собеседник считает, что возвращение экс-президента Дональда Трампа к власти в США было бы хорошей возможностью для Германии получить больше независимости от Вашингтона, поскольку Трамп "тоже не хочет слишком много тратить на размещение войск".
"Все это Трамп уже говорил в прошлый президентский срок. Он не особенно хотел продолжать это, может быть, даже закрыл бы (базы в Германии). Именно в этом мы и заинтересованы. Мы бы сказали: "Да, пожалуйста, американцы, отправляйтесь домой. Будьте нашими друзьями, но не оккупируйте нас больше", - отметил политик.
Немецкий Совет за Конституцию и Суверенитет со времен падения Берлинской стены выступает за написание и принятие для единой Германии новой конституции. Без нее у страны не может быть суверенитета в полной мере, объяснил Нимайер. Сейчас в Германии действует Основной закон от 1949 года, предполагавшийся как временная замена полноценной конституции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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