Рейтинг@Mail.ru
В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 27.07.2024 (обновлено: 02:35 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/g20-1962308511.html
В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств
В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств - РИА Новости, 27.07.2024
В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств
Министры финансов стран G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств, чтобы налогоплательщики - в том числе с высоким уровнем... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T01:58
2024-07-27T02:35
рио-де-жанейро (город)
большая двадцатка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981348_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_c94d3a3b8bef658ae7e07c87f3a95fae.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министры финансов стран G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств, чтобы налогоплательщики - в том числе с высоким уровнем дохода - не могли использовать теневые схемы, а также особо обратили внимание на преимущества прогрессивного налогообложения, следует из декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро."Важно, чтобы все налогоплательщики, включая людей со сверхвысоким уровнем благосостояния, вносили свою справедливую долю налогов... Никто не должен иметь возможности уклоняться от уплаты налогов, в том числе через обход стандартов прозрачности. Поэтому необходимо прилагать больше усилий для обеспечения полного соблюдения внутренних налоговых обязательств", - говорится в документе. Также отмечается, что продвижение эффективной, справедливой и прогрессивной налоговой политики остается важной задачей для стран "Большой двадцатки", для решения которой необходимо как сотрудничество между странами, так и внутренние реформы."Прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения внутреннего неравенства, укрепления финансовой устойчивости, содействия консолидации бюджета, продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста", - говорится в документе.Ранее издание Politico со ссылкой на проект коммюнике сообщало о том, что министры не смогли договориться о введении глобального налога для миллиардеров, но согласились продолжить обсуждение этой темы в будущем.
https://ria.ru/20240709/vzaimodeystvie-1958582777.html
https://ria.ru/20240623/dvadtsatka-1954823479.html
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981348_0:359:2253:2048_1920x0_80_0_0_192aeb37a288014bc388942dd369fb61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, в мире
Рио-де-Жанейро (город), Большая двадцатка, В мире
В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств

Министры финансов G20 призвали соблюдать внутренние налоговые обязательства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги "Группы двадцати"
Флаги Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министры финансов стран G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств, чтобы налогоплательщики - в том числе с высоким уровнем дохода - не могли использовать теневые схемы, а также особо обратили внимание на преимущества прогрессивного налогообложения, следует из декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро.
"Важно, чтобы все налогоплательщики, включая людей со сверхвысоким уровнем благосостояния, вносили свою справедливую долю налогов... Никто не должен иметь возможности уклоняться от уплаты налогов, в том числе через обход стандартов прозрачности. Поэтому необходимо прилагать больше усилий для обеспечения полного соблюдения внутренних налоговых обязательств", - говорится в документе.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Россия и Индия продолжат взаимодействие на площадках G20, БРИКС, ШОС
9 июля, 18:06
Также отмечается, что продвижение эффективной, справедливой и прогрессивной налоговой политики остается важной задачей для стран "Большой двадцатки", для решения которой необходимо как сотрудничество между странами, так и внутренние реформы.
"Прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения внутреннего неравенства, укрепления финансовой устойчивости, содействия консолидации бюджета, продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста", - говорится в документе.
Ранее издание Politico со ссылкой на проект коммюнике сообщало о том, что министры не смогли договориться о введении глобального налога для миллиардеров, но согласились продолжить обсуждение этой темы в будущем.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Россия пресечет попытки политизации экономического сотрудничества G20
23 июня, 10:08
 
Рио-де-Жанейро (город)Большая двадцаткаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала