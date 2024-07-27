https://ria.ru/20240727/g20-1962308511.html
В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств
В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств - РИА Новости, 27.07.2024
В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств
Министры финансов стран G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств, чтобы налогоплательщики - в том числе с высоким уровнем... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T01:58
2024-07-27T01:58
2024-07-27T02:35
рио-де-жанейро (город)
большая двадцатка
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министры финансов стран G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств, чтобы налогоплательщики - в том числе с высоким уровнем дохода - не могли использовать теневые схемы, а также особо обратили внимание на преимущества прогрессивного налогообложения, следует из декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро."Важно, чтобы все налогоплательщики, включая людей со сверхвысоким уровнем благосостояния, вносили свою справедливую долю налогов... Никто не должен иметь возможности уклоняться от уплаты налогов, в том числе через обход стандартов прозрачности. Поэтому необходимо прилагать больше усилий для обеспечения полного соблюдения внутренних налоговых обязательств", - говорится в документе. Также отмечается, что продвижение эффективной, справедливой и прогрессивной налоговой политики остается важной задачей для стран "Большой двадцатки", для решения которой необходимо как сотрудничество между странами, так и внутренние реформы."Прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения внутреннего неравенства, укрепления финансовой устойчивости, содействия консолидации бюджета, продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста", - говорится в документе.Ранее издание Politico со ссылкой на проект коммюнике сообщало о том, что министры не смогли договориться о введении глобального налога для миллиардеров, но согласились продолжить обсуждение этой темы в будущем.
https://ria.ru/20240709/vzaimodeystvie-1958582777.html
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рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, в мире
Рио-де-Жанейро (город), Большая двадцатка, В мире
В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств
Министры финансов G20 призвали соблюдать внутренние налоговые обязательства
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министры финансов стран G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств, чтобы налогоплательщики - в том числе с высоким уровнем дохода - не могли использовать теневые схемы, а также особо обратили внимание на преимущества прогрессивного налогообложения, следует из декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро.
"Важно, чтобы все налогоплательщики, включая людей со сверхвысоким уровнем благосостояния, вносили свою справедливую долю налогов... Никто не должен иметь возможности уклоняться от уплаты налогов, в том числе через обход стандартов прозрачности. Поэтому необходимо прилагать больше усилий для обеспечения полного соблюдения внутренних налоговых обязательств", - говорится в документе.
Также отмечается, что продвижение эффективной, справедливой и прогрессивной налоговой политики остается важной задачей для стран "Большой двадцатки", для решения которой необходимо как сотрудничество между странами, так и внутренние реформы.
"Прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения внутреннего неравенства, укрепления финансовой устойчивости, содействия консолидации бюджета, продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста", - говорится в документе.
Ранее издание Politico со ссылкой на проект коммюнике сообщало о том, что министры не смогли договориться о введении глобального налога для миллиардеров, но согласились продолжить обсуждение этой темы в будущем.