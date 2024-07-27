https://ria.ru/20240727/g20-1962308511.html

В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств

В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств - РИА Новости, 27.07.2024

В G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств

Министры финансов стран G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств, чтобы налогоплательщики - в том числе с высоким уровнем... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T01:58

2024-07-27T01:58

2024-07-27T02:35

рио-де-жанейро (город)

большая двадцатка

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981348_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_c94d3a3b8bef658ae7e07c87f3a95fae.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министры финансов стран G20 призвали усилить меры по соблюдению внутренних налоговых обязательств, чтобы налогоплательщики - в том числе с высоким уровнем дохода - не могли использовать теневые схемы, а также особо обратили внимание на преимущества прогрессивного налогообложения, следует из декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро."Важно, чтобы все налогоплательщики, включая людей со сверхвысоким уровнем благосостояния, вносили свою справедливую долю налогов... Никто не должен иметь возможности уклоняться от уплаты налогов, в том числе через обход стандартов прозрачности. Поэтому необходимо прилагать больше усилий для обеспечения полного соблюдения внутренних налоговых обязательств", - говорится в документе. Также отмечается, что продвижение эффективной, справедливой и прогрессивной налоговой политики остается важной задачей для стран "Большой двадцатки", для решения которой необходимо как сотрудничество между странами, так и внутренние реформы."Прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения внутреннего неравенства, укрепления финансовой устойчивости, содействия консолидации бюджета, продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста", - говорится в документе.Ранее издание Politico со ссылкой на проект коммюнике сообщало о том, что министры не смогли договориться о введении глобального налога для миллиардеров, но согласились продолжить обсуждение этой темы в будущем.

https://ria.ru/20240709/vzaimodeystvie-1958582777.html

https://ria.ru/20240623/dvadtsatka-1954823479.html

рио-де-жанейро (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, в мире